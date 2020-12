Meg lehet még lepni a befektetőket a koronavírus-járvány után? Mutatunk pár ötletet

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Természetesen az idei év legnagyobb negatív meglepetését, a koronavírus-járványt elég nehéz lenne túllicitálni jövőre, de azért bőven akadnak olyan forgatókönyvek még, amik, ha bekövetkeznek, akkor igen komoly meglepetésként érheti a befektetőket és megmozgathatja a piacokat is. Ezek között szép számmal vannak politikai jellegű eshetőségek is, mint a jövő januári georgiai szenátusi választások, vagy Joe Biden esetleges lemondása, de az is benne van a pakliban, hogy szétesik az olajkartell, ami mostanában egyébként sem az olajozott működéséről volt híres.