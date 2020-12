Elképesztő a bitcoin, az új csúcsról elpattant az árfolyam

Elképesztő ralin van túl idén a kriptodeviza árfolyama, a mai kereskedésben újabb rekordot döntve átlépte az árfolyam a 22 ezer dollárt, jelenleg 22 275 dolláron jár a jegyzés a Bitstampen. A régi, 2017 végén felállított 19 666 dolláros csúcsot már november végén sikerült megdönteni, majd onnan lefelé korrigált az árfolyam, most az év végéhez közeledve azonban újabb nagy hajrá indult a bitcoinnál, már tegnap áttörte a korábban elképzelhetetlennek tartott 20 ezer dolláros szintet, azóta pedig újabb 10 százalékot ugrott az árfolyam.

A legnagyobb piaci kapitalizációval rendelkező kriptodeviza árfolyama már jócskán maga mögött hagyta a 2017 decemberi csúcsokat, az akkori legdrágább jegyzésnél jelenleg több, mint 13 százalékkal kerül többe egy bitcoin. Az idei évben már 210 százalékot emelkedett az árfolyam, csak az elmúlt egy hónapban 25 százalékot, amivel

minden bizonnyal az idei év egyik legjobb befektetése volt.

A bitcoin a 2017 december 17-én elért korábbi csúcsát még november végén döntötte meg, amikor az árfolyam napközben elérte a 19 864 dollárt is, mivel az addigi valaha volt legmagasabb csúcs 19 666 dollár volt a Bitstampen. Egy nappal később pedig már benézett 19 900 dollár felé is napközben az árfolyam, de onnan egy nagyobb lefordulás következett. Nem tartott sokáig azonban, hogy újabb korábban elképzelhetetlennek tartott csúcsokra érjen a bitcoin, ez most már az ünnepek előtt sikerült.

Adódik persze a kérdés, hogy a mostani emelkedés, a 2017-ben tapasztalthoz hasonlóan spekulatív jellegű-e, vagy esetleg más, komolyabb okok is meghúzódhatnak a folyamat mögött? Több érvet is összegyűjtöttünk amellett, hogy az idei menetelés miért lehet más, mint a 3 évvel ezelőtt tapasztalt volt:

Kiskereskedők spekulációja vs. vállalatok és milliárdosok : az elemzők szerint a legnagyobb különbség a két rali között ott fogható meg, hogy míg 2017-ben az árfolyamot a kisbefektetők spekulációja hajtotta, addig idén már nagyvállalatok és milliárdos befektetők is beszálltak az üzletbe, mint például Paul Tudor Jones vagy Stanley Druckenmiller. Egyre elfogadottabbá válik a kriptodeviza az intézményi befektetők körében is: például a Blackrock befektetési igazgatója nyilatkozta nem régen, hogy szerinte tartósan velünk maradhatnak a kriptodevizák, emellett a JPMorgan is elindította saját digitális valutáját, de más nagy befektetőházak is korábban nem tapasztalt érdeklődést mutatnak.

többek között a PayPal tette le nemrég a voksát a kriptodevizák mellett, a pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújtó vállalat ugyanis októberben bejelentette, hogy ügyfelei több kriptodevizával, többek között bitcoinnal is tudnak kereskedni a rendszerükön keresztül, 2021 végére pedig a tervek szerint már fizetni is tudnak majd bitcoinnal a PayPal ügyfelek. A PayPal mellett többek között a Fidelity is megjelent a bitcoin piacán, augusztus óta a tehetősebb ügyfelek náluk is tudnak kriptodevizákba fektetni. Koronavírus-válság és infláció: úgy tűnik, a koronavírus-válság következményeként várt infláció ellen nem csak a nemesfémeket, de a kriptodevizákat is biztonságos fedezéknek tartják a befektetők, a vírushelyzet okán rengetegen „menekültek” az aranyon és ezüstön kívül bitcoinba, természetesen ez is felfelé hajtotta az árfolyamot.

Persze már számos elemzői célárat hallhattunk a bitcoin árfolyamának alakulását tekintve, és mivel senki nem rendelkezik a jövőbe látó kristálygömbbel, így egészen széles skálán mozognak a várakozások. Csak hogy egy előrejelzést említsünk, Mike Novogratz, a Galaxy Digital befektetési cég vezérigazgatója szerint

jövőre a bitcoin jegyzése elérheti a 60 000 dolláros szintet,

mivel egyre inkább leválthatja az aranyat, mint klasszikus menekülőeszközt.

