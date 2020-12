Őrült nap a nyersanyagpiacon, esik az olaj, elszállt az ezüst ára

Kifejezetten őrült napja van ma a nyersanyagpiacoknak, az ezüst nagyot ralizik ma, de az arany ára is emelkedett. Ez főleg az új pénzügyi mentőcsomag elfogadásának köszönhető az Egyesült Államokban, amely 900 milliárd dollárral segíti majd az állampolgárokat és a kisvállalatokat, de a légitársaságokat is. Emellett új koronavírus törzs bukkant fel Londonban és környékén, ami sokkal fertőzőbb lehet az eddigieknél, amire további szigorítással reagált már számos ország a britekkel szemben. Ez pedig az olajpiacon okozott jelentősebb áresést a reggeli kereskedésben.

A reggeli kereskedésben emelkedett az arany és nagyot ralizik az ezüst, ennek oka elsősorban az, hogy:

hosszú, több hónapos huzavona után vasárnap este végre megállapodás született az új pénzügyi mentőcsomagról az Egyesült Államokban.

A hivatalos elfogadás már ma meg is történhet a törvényhozásban is. Ennek végső összege 900 milliárd dollár lett, amely tartalmaz egy 600 dolláros csekket minden felnőttnek és gyereknek, illetve jelentős kisvállalati támogatásokat is nyújt, de a kórházak és iskolák is kapnak pénzt, illetve a légitársaságok is. Azt is jelezték már a demokraták, hogy Joe Biden hivatalba lépése után további pénzügyi támogatások is jönnek még.

Mindez azért fontos az arany és az ezüst szempontjából, mivel a további pénzöntés általában jót tesz a hagyományos menekülőeszközöknek is.

Az arany ára 1 százalék körül emelkedett unciánként 1900 dolláros szintre, míg az ezüst közel 5 százalékot 27 dollárra a reggeli kereskedésben.

Az olaj esetében alapvetően az okozott aggodalmat, hogy Londonban és Délkelet-Angliában egy az eddiginél sokkal gyorsabban terjedő koronavírustörzs jelent meg. Boris Johnson brit miniszterelnök bejelentése szerint a mutálódott változat akár 70 százalékkal fertőzőbb lehet, mint az eddigi kórokozó, bár szakemberek szerint semmi nem utal arra, hogy az eddig kifejlesztett védőoltások kevésbé lennének hatékonyak. Ettől függetlenül az országok gyorsan és keményen reagáltak az új potenciális veszélyre: jelentős szigorítások léptek életbe Londonban és környékén és számos ország nem enged a területére az Egyesült Királyságból érkező utasszállító repülőgépet. A sort Hollandia kezdte, majd Belgium és Ausztria követte, később pedig Olaszország, Németország, Franciaország, Írország, Románia, Bulgária.

Mindennek köszönhetően az olaj árfolyama már jelentősen esett a mai kereskedés folyamán, a Brent 3,2 százalékkal került lejjebb, míg a WTI 3 százalékkal. Előbbi ezzel még továbbra is 50 dollár felett áll, míg utóbbi valamivel 47 dollár felett. Egyelőre nagyobb beszakadásról tehát még nem lehet beszélni, ez így is jóval magasabb a tavasz óta tapasztalható átlagos szinteknél. November óta alapvetően egy emelkedő trend volt látható, amit a koronavírus-vakcinákkal kapcsolatos hírek indítottak el, és ezután egy dominóhatás indult el a befektetők körében is, persze ha az új koronavírustörzs komolyabb problémákat és elhúzódó lezárásokat von magával, akkor ez a nyersanyag árán is látszódni fog.

