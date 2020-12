Emelkednek a piacok a tegnapi esés után

Áprilisban olyan esemény történt, amire még valószínűleg évekig, ha nem évtizedekig fognak emlékezni a befektetők, egy rövid időre negatívvá vált az olaj ára. Ez nem csak egy ritka esemény volt, hanem olyasmi, ami azelőtt még soha nem fordult elő az olaj történelmében, így valószínűleg tankönyvi példa is lehet arra, hogy a tőzsdéken valóban bármi előfordulhat. Egyeseknek ez volt élete napja és olyan nyereséget értek el pár óra alatt, amiről a legtöbben csak álmodoznak, de olyanok is voltak, akik elveszítették a vagyonukat. Az olajra mindig is jellemzőek voltak a drámai kilengések, de a negatív olajár eddig nem volt benne a pakliban. Érdemes sorra venni, hogy mi is vezetett ehhez a drámai naphoz és mi történt a kereskedés alatt, hiszen valóban történelmi eseményről van szó. Bemutatunk egy sikertörténetet és egy horrorsztorit, mindkettő megfilmesítésért kiált, végül levonjuk a tanulságokat.