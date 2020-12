Reuters: saját autókat gyártana az Apple néhány éven belül, jöhet az iCar?

Az Apple a célok szerint már 2024-től hozzálátna az autógyártáshoz, amely a saját maguk által kifejlesztett akkumulátortechnológiát használná fel. Egyelőre még sok a bizonytalanság a konkrétumokat illetően, hiszen az autógyártás még az olyan hatalmas cégek számára, mint az Apple is komoly kihívást jelentene.

Az Apple autógyártási törekvései már korábban, 2014-ben elkezdődtek és a Project Titan név alatt futottak, de meglehetősen egyenetlen volt a haladás. Akkor indult be ismét jobban a projekt, amikor 2018-ban visszatért a vállalathoz Doug Field, aki a Teslánál töltött el 5 évet vezető mérnöki pozícióban. Azóta pedig sikerült annyit haladni, hogy most már autógyártásban is gondolkodhasson az Apple, amit 2024-ben kezdenének el a tervek szerint.

Az Apple stratégiájának központi eleme az új saját fejlesztésű akkumulátortechnológia is, amely jelentősen csökkentené a költségeket, ugyanakkor nagyobb hatótávot biztosítana a járművek számára.

Az autógyártás azonban még az olyan vállalatok számára is komoly kihívást jelent, mint az Apple, amely egyébként hatalmas mennyiségű készpénzzel rendelkezik, számtalan elektronikus kütyüt gyárt, de járműveket még nem. A Teslának is 17 évig tartott mire elkezdtek profitot termelni.

Egy közelebbről meg nem nevezett alkalmazott szerint, aki a projekten dolgozott:

Ha van egy vállalat, amely rendelkezik ehhez a megfelelő erőforrásokkal, akkor az valószínűleg az Apple.

Az még egyelőre nem tisztázott, hogy ki szerelné össze az autókat, de a hírek szerint ebben a cég a saját gyártói partnereire támaszkodna.

Az is előfordulhat még persze, hogy végül az Apple úgy dönt, hogy csak az önvezetéssel kapcsolatos fejlesztéseket valósítja meg és kínálja eladásra, de a legyártást már egy hagyományos autógyártó végezné el.

Mások szerint a koronavírus-járvány miatt előfordulhatnak csúszások is a tervekben, így azok esetleg 2025-re tolódnának el.

Az Apple pedig részben külsős partnerekre is támaszkodna a rendszer fejlesztését illetően, beleértve a lidar szenzorokat is (lézer alapú távérzékelés), amelyek az önvezető technológia részét képezik. Részben azonban itt is támaszkodhatnak a saját lidar technológiájukra, amely megtalálható az új Apple iPhone 12 Proban is. Ebben tehát még szintén nincs végleges döntés egyelőre.

Az akkumulátor tekintetében pedig, ahogy említettük a saját technológiáját használhatja fel, amely nagyobb hatótávot biztosítana és kevésbé lenne kitéve a túlhevülés veszélyeinek. Egy forrás szerint:

Ez egy teljesen új szint, olyan, mint amikor először láttál iPhone-t.

A nehézségek elsősorban abban jelentkezhetnek, hogy az autógyártók számára szükséges egy nagyobb volumen biztosítása ahhoz, hogy profitot termeljenek, amely még az Apple számára is kihívást jelentene. Egy befektető, Tripp Miller, aki a Gullane Capital Partners egy vezetője óvatosságra intett:

Véleményem szerint ha az Apple egy fejlett operációs rendszert vagy akkumulátor technológiát fejlesztene, akkor legjobban egy hagyományos gyártóval való együttműködésben lenne a leghasznosabb.

Ehhez még hozzátette, hogy:

Ahogyan láttuk a Teslánál és más hagyományos gyártóknál, egy komplex gyártási hálózat kiépítése nem egyik napról a másikra történik.

Az Apple árfolyama tegnap 1,2 százalékot emelkedett, idén pedig már 75 százalékot.

(Reuters)

Címlapkép: Bodo Marks/picture alliance via Getty Images