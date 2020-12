Felturbóznák a Rábát, kilőttek a részvények

A mai kereskedésben szinte kilőttek a Rába részvényei, már közel 8 százalékot emelkedtek a papírok Maróth Gáspár, védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos reggeli nyilatkozatát követően, amiben a Magyar Nemzetnek nyilatkozott a Rábával és a magyar hadiipar jövőjével kapcsolatban. Ennek alapján az látható, hogy a Rába alapvetően azért megy át igen komoly átszervezésen, hogy jobban tudjon fegyvert gyártani. A kormánybiztos azt is elmondta, hogy néhány éven belül Közép-Európa legmodernebb hadiiparát építenék ki.

Ezzel a Rába a legjobban teljesítő magyar részvény jelen pillanatban.

Látható, hogy a mai teljesítménnyel a részvények egy szűkülő háromszögből is kitörtek felfelé, ami még december 7-én kezdődött el és így már 1 400 forint könyékén állnak a papírok. Idén már egyébként 24 százalékos pluszban vannak a részvények.

Az is látható, hogy a mai emelkedés nagyjából 10 óra után kezdődött és egészen 12 óráig folyamatosan emelkedett közel 1 500 forintig, majd azt egy kisebb korrekció követte vissza az 1 400 forintos szint környékére.

A forgalom szempontjából a mai nap egyébként nem kiemelkedő különösebben, egyelőre 128 millió forintnál jár 13 óra 20 perc körül, míg a napi átlag 290 millió forint körül található. Ez egyébként az elmúlt 30 kereskedési nap átlagánál is alacsonyabb egy kicsivel.

A Rába árfolyama azt követően lőtt ki, hogy Maróth Gáspár nyilatkozott a Magyar Nemzetnek ma reggel a magyar hadiipar jövőjével és kilátásaival kapcsolatban. Itt megemlítette, hogy a többségében (74,3 százalék) a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő tulajdonában álló cég igen komoly átszervezésen megy keresztül. Ehhez hozzátette, hogy:

Fontos, hogy az átalakulás végbemenjen, mert a cég jelen állapotában alkalmatlan arra, hogy az új magyar hadiiparban partnerként tudjon beszállni.

A védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos azt is elmondta, hogy néhány év alatt nem csupán Közép-Európa legütőképesebb hadserege épül ki Magyarországon, hanem ezzel párhuzamosan a legmodernebb hadiipara is. Azt is elmondta, hogy:

a 2016-ban elindított haderőfejlesztési program és a mögötte álló iparfejlesztésnek az volt az eredeti célja, hogy tíz éven belül meglegyen az első egymilliárd eurós árbevételű magyar cég az iparágban. Most úgy tűnik, hogy 2024-re ezt a célt messze túlszárnyaljuk.

A Rábát egyébként még december 3-án az OTP vételre ajánlotta és a célárfolyamot is megemelte, a vártnál jobb harmadik negyedéves számok és javuló kilátások miatt. Az igazi ralit azonban az indította el, hogy a cég visszahívta a felsővezetőit és helyükre új tagokat választott a vállalat igazgatóságába. Emiatt pedig felélénkültek a várakozások, hogy irányváltás jön a cégnél.

