Ha kimaradsz, lemaradsz! Ez megy ma is a tőzsdén

Vegyesen fejezték be a tegnapi napot az amerikai tőzsdék: az S&P 500 és a Dow Jones is lejjebb került, míg a Nasdaq enyhén emelkedett. A befektetők továbbra is az új, fertőzőbb koronavírusra figyelnek, illetve a Brexit körüli bizonytalanságokra. Pozitívum, hogy jövő héten a tengerentúlon kiküldhetik az amerikai állampolgároknak az új pénzügyi mentőcsomaggal járó 600 dolláros csekkeket. Az ázsiai tőzsdék többnyire emelkednek és hasonlóan pozitív a hangulat az európai részvényindexek tekintetében is.