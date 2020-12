Idén a tőzsde sztárjai voltak, de mi lesz jövőre?

Annak ellenére, hogy a koronavírus-járvány olyan gazdasági válságot hozott el idén a világban, amire évtizedek óta nem volt példa, a részvénypiacoknak végül összességében nem volt rossz évük. Az amerikai indexek új csúcsra mentek, mindezt úgy, hogy februárban és márciusban pánikszerű eladások kezdődtek a tőzsdéken és történelmi eséseket láttunk. Különösen látványos volt a szárnyalás a nagy amerikai technológiai vállalatoknál, az úgynevezett FAANG-részvények mindegyike masszív emelkedést mutatott idén. Bemutatjuk, hogy mi a sztori a papírokban.

A járvánnyal beköszöntő digitalizációs ugrásnak a technológia szektor lett a nagy nyertese.

A technológia-túlsúlyos Nasdaq index magasan felülteljesítő volt idén. Miközben a Dow és az S&P 500 5, illetve 14 százalékot emelkedett idén (december 24-ig), addig a Nasdaq több mint 40 százalékot száguldott az év eleje óta.

A koronavírus terjedése az online vásárlás, a streaming médiaszolgáltatások és általánosságban a technológiai megoldások felé terelte az embereket. Az Amazon az e-kereskedelem felfutásából, a Facebook az ismerősökkel való kapcsolattartásból, a Netflix pedig az otthoni szórakozás iránti igény erősödéséből profitált. Végigvesszük, hogy mi volt idén a sztori a szektor legnagyobb szereplőinél, hogy mi támogatta a FAANG-részvények emelkedését.

Facebook

A Facebook jellemzően nyert a járványon, a vírus miatt ugyanis több időt töltöttek otthon a felhasználói és többet kommunikáltak a közösségi oldalon, ami pedig segítette a hirdetési bevételeket még a gazdasági válság közepette is.

A Facebook felhasználói száma még mindig tud növekedni, a legutóbbi lezárt jelentési időszakban, a harmadik negyedévben a havonta aktív felhasználók száma 2,74 milliárdra nőtt, még annak ellenére is, hogy Észak-Amerikában már csökken a felhasználószám.

Ez azt jelenti, hogy a világon minden harmadik ember havonta legalább egyszer bejelentkezik a Facebookra.

Nyáron volt egy mozgalom emberi jogi aktivisták kezdeményezésére, ami a Facebook-hirdetések bojkottálására szólította fel a közösségi oldalon reklámozókat, ehhez számos nagyvállalat csatlakozott. Mély nyomot azonban nem hagyott a Facebook hirdetési bevételein, továbbra is kétszámjegyű a növekedés a cégnél év/év alapon.

Idén történelmi csúcsokat döntöttek a Facebook részvényei, de a jövő nem felhőtlen, a kilátásokat több tényező is negatívan befolyásolhatja.

Egyrészt a járvány enyhülésével az internetes kereskedelem növekedése lendületet veszíthet, ami pedig a Facebook bevételeinek legfontosabb forrása.

Másrészt az adatbiztonsággal összefüggő lépések és a termékfejlesztési beruházások miatt a költségek növekedése (főként a munkaerőköltségé) visszafoghatja a profitdinamikát a jövőben a vállalatnál.

Harmadrészt pedig az amerikai technológiai óriások felett ott lebeg a szigorodó EU-s szabályozás lehetősége. December közepén ugyanis az Európai Bizottság a közösségi médiára, az online piacokra és egyéb digitális platformokra vonatkozó átfogó szabályozási javaslatokat terjesztett elő. Ha a javsaslatcsomagot elfogadják, felelősségre vonhatóvá, bírságolhatóvá és szankcionálhatóvá válhatnak ezzel az eddig a szabályozók keze közül kicsúszó bigtech cégek.

Az évet 208 dolláron kezdték a Facebook részvényei, ősszel pedig már 300 dollár felett járt a papírok árfolyama, jelenleg több mint 30 százalékos pluszban állnak a részvények az év eleje óta.

Forrás: Shutterstock

Apple

A járvány nem volt egyértelműen pozitív hatással az Apple üzletmenetére. Tavasszal az üzletek bezárása visszavetette az értékesítéseket, a kínai gyárleállások és a logisztikai problémák pedig a gyártási folyamatokat nehezítették meg. Emiatt csúszott ősszel az új iPhone-ok bevezetése is.

A befektetők kedvét ez mégsem szegte, az Apple árfolyama a többi techóriás részvényeihez hasonlóan történelmi csúcsra ment idén. Egyrészt a bizonytalan gazdasági környezetben szeretik a befektetők az olyan erős fundamentumokkal rendelkező, jó készpénztermelő, stabil vállalatokat, mint az Apple.

Másrészt a piacok elkezdték árazni a következő termék-szuperciklust, ami az 5G-s telefonok piacra dobásával indulhat az amerikai mobilóriásnál.

A hírek szerint az Apple azt tervezi, hogy mintegy 96 millió okostelefont gyártana le 2021 első felében, ami harminc százalékkal lenne magasabb a tavalyi hasonló időszakhoz képest, mivel jelentős volt a kereslet az első 5G-s készülékei iránt. Októberben négy új készüléket mutatott be az Apple. Egyet a kisebb kijelzőket visszasíró felhasználóknak, az iPhone 12 Minit, a „hagyományos” termékvonalat az iPhone 12 viszi tovább és még két nagyobb készüléket, az iPhone 12 Pro-t, illetve az iPhone 12 Pro Maxot, ami a valaha volt legnagyobb telefon az Apple-től.

A terveket jelen pillanatban az veszélyeztetheti leginkább, hogy komoly hiány alakult ki a kulcsfontosságú komponensek piacán. Ennek érdekében az Apple már a járvány alatt is megpróbált minél több processzort felhalmozni, hogy elkerülje az esetleges készlethiányt.

Bár a bevételek nagy részét még mindig az okostelefonok adják, az Apple-nél van több olyan termékkategória, aminek kedvezett a járvány. Például a szolgáltatások üzletág, amely már streaming médiaszolgáltatást is kínál, vagy például a PC-üzletág, amit pedig a home office és a digitális oktatás pörgetett fel. Az egész PC-piac növekedett idén globálisan, amire már rég nem volt példa és az Apple még a piaci részesedését is tudta növelni, nagyobb szeletet hasított ki a tortából.

Az év elején még 74 dolláros árfolyam környékén járó részvény évközben közel 138 dollárig emelkedett, most közel 80 százalékos pluszt mutatnak a részvények az év eleje óta.

iPhone 12 Pro, forrás: Apple

Amazon

Az internetes kereskedelem előretöréséből profitált a világ egyik legnagyobb e-kereskedelmi cége, az Amazon.

A vállalat rekorderedményt és rekordprofitot könyvelt el a harmadik negyedévben.

A karácsony miatt szezonálisan erős negyedik negyedévben újabb csúcs várható, miután a kiskereskedelmi tevékenység mellett a cloud szolgáltatások szegmens is erőteljes növekedést mutat.

Ugyanakkor arra figyelmeztetett a menedzsment, hogy a kézbesítési infrastruktúrájának fejlesztése (amit a következő évekre terveznek) növekvő beruházásokat eredmények majd. Ráadásul a koronavírus miatt bevezetett védelmi intézkedések (mint például a dolgozók tesztelése és a védőruházat beszerzése) szintén pluszköltségeket okoznak, a negyedik negyedévben 4 milliárd dolláros költséggel számol a vezetőség a járvánnyal közvetlen összefüggésben (szemben a harmadik negyedévi 2,5 milliárd dollárral). A produktivitást is rontja, hogy távolságot kell tartani a raktári dolgozók között.

Az évet még a 2000 dolláros szint alatt kezdte az Amazon árfolyama, szeptember pedig 3500 dollár felett járt és állított fel új csúcsot a papír. Most több mint 70 százalékos pluszban áll a részvény az év eleje óta.

Forrás: Shutterstock

Netflix

A második negyedévben rekordszámú, 10 millió új előfizetőt hozott a Netflixnél a járvány, ahogy az otthonaikba kényszerült emberek elkezdték keresni a négy fal közötti szórakozási lehetőségeket.

Közben a nemzetközi terjeszkedés kezd beérni, ami szintén lendületet adott a növekedésnek, a legutóbb lezárt negyedévben például az új előfizetők közel fele már Ázsiából érkezett. A rekord második negyedév után némi lassulás következett be a felhasználók számának növekedésében, de a jó hír, hogy menedzsment felfelé módosította az idei profitabilitási célkitűzését és javuló készpénztermelő-képességről számolt be, így egyre kevésbé valószínű, hogy szüksége lesz külső finanszírozásra.

A koronavírus-válság miatt a forgatásokat is leállította egy időre a cég, de az év második felében már újraindult a gyártás és néhány népszerű sorozat következő évadának forgatása is elindult, mint a The Witcher második évada, vagy a Stranger Things negyedik évada, ami pedig kulcsfontosságú a streaming médiaszolgáltatók között dúló verseny közepette.

A Netflix árfolyama az év elején 325 dollár környékén mozgott, az év második felében pedig már 500 dollár közelében oldalaztak a papírok. Karácsonyig közel 60 százalékot erősödött a részvény az év eleje óta.

Forrás: Getty Images

Google (Alphabet)

A második negyedévben látott gyengélkedés után a harmadik negyedévben ismét lendületet kaptak az online hirdetések, amelyek a Google bevételeinek 80 százalékát adják. A járvány miatt a Google több ügyfele, például az utazási szektor teljesen leállt a hirdetésekkel tavasszal, de ahogy a harmadik negyedévben újra elkezdett beindulni a gazdaság, a hirdetők igyekeztek megcélozni az online költekező fogyasztókat. Emellett a Google az elnökválasztás előtt beinduló politikai hirdetésekből is profitált.

A jövőre nézve a Google számára az jelentheti a legnagyobb kockázatot a szektort általános érintő, szigorítani tervezett európai szabályozás mellett, hogy az elmúlt hetekben valóságos össztűz alá került a vállalat, tömeges perekben támadják a céget a kvázi-monopolhelyzete miatt.

Több amerikai állam perelte be a Google-t a hirdetési gyakorlatai miatt, ők azzal vádolták a céget, hogy a keresőmotor-monopóliumát használva mesterségesen felsrófolták az online hirdetések árát. Ezen kívül 11 állam és az igazságügyi minisztérium október óta folytat pert a Google ellen, amiért szerintük törvénytelenül szerződött a cég mobilgyártókkal arról, hogy Androidot telepítsenek gyárilag az eszközökre. Többen pedig azzal vádolják a Google-t, hogy keresőmotorját a saját termékeinek eladására használja a cég.

Az Alphabet árfolyama az év eleji, 1400 dollár alatti értékről 1800 dollár közelébe kúszott az év utolsó két hónapjában, közel 30 százalékos pluszban járnak a részvények.

Forrás: Shutterstock

Címlapkép: Az NYSE információs kijelzője 2019. január 22-én, forrás: Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images