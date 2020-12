Új történelmi csúcson zártak az amerikai tőzsdék

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Több, a tőkepiaci hangulatot jelentősen befolyásoló esemény is történt az utolsó kereskedési nap, azaz a múlt szerda zárása óta, többek között sikerült végre tető alá hozni a Brexit-megállapodást: az Egyesült Királyság és az Európai Unió megegyezett a jövőbeni kereskedelmi, üzleti és gazdasági kapcsolatrendszerükről még múlt csütörtökön, a bejelentés alapján vám- és illetékmentességre épülő szabadkereskedelmi megállapodás jött létre a felek között. Eközben az Európai Unió országaiban hivatalosan tegnap vette kezdetét a lakosság beoltása a koronavírus elleni vakcinával, a kontinensen először feltehetően Magyarországon kezdhették el az oltásokat, itthon először az egészségügyi dolgozók kaphatnak az ellenszerből. Az ázsiai tőzsdék kifejezetten jól teljesítettek ma, miután Donald Trump néhány nap halogatás után tegnap mégis aláírta a kormányzati intézmények 2021-es finanszírozásáról szóló, jelentős gazdaságélénkítő intézkedéseket tartalmazó törvényt. Remek hangulatban indult a kereskedés Európában is, a legtöbb ország indexe feljebb került a délelőtti és a délutáni órákban is, új csúcsra emelkedett a német DAX Index, a magyar börze a nap nagy részében az élbolyban helyezkedett el. A tengerentúlon is kimondottan jól sikerült a piacnyitás, mindhárom vezető tőzsdeindex új csúcson kezdte a kereskedést.