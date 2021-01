Koronavírus: így működik a Moderna vakcinája - pécsi virológusok magyarázzák el

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A Moderna mRNS alapú vakcinája már Kanadában és az Amerikai Egyesült Államokban engedélyezésre került. December 30-án jelent meg a klinikai hármas tesztfázist értékelő tudományos publikáció, a New England Journal of Medicine tudományos lapban, ennek fényében mutatják be a pécsi virológusok a vakcinát legújabb Facebook-posztjukban.