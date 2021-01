Erősödik Amerika

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Mérsékelt emelkedéssel nyitották a napot az amerikai vezető részvényindexek, feljebb került az S&P 500, a Dow Jones és a Nasdaq is a tegnapi mínuszokat követően. A befektetők egyrészt aggódnak a mai georgiai szenátusi választások kimenetele miatt, ami eldönti, hogy republikánus vagy demokrata többség lesz-e a szenátusban. Másrészt a koronavírus-járvány új, fertőzőbb változata és az újabb európai lezárások is óvatosságra intik a piaci szereplőket. Az ázsiai tőzsdék vegyes képet mutattak, és Európában is hasonló látszik, a vezető részvényindexek közül a DAX és a CAC is esik, ellenben a brit FTSE feljebb került. A BUX is a jobban teljesítők közé tartozott és mérsékelt pluszban fejezte be a napot, főleg az OTP és a Magyar Telekom jobb teljesítményének köszönhetően.