Kína arra használná az Alibaba-alapítóval való csörtét, hogy egymilliárd ember bizalmas adatait szerezze meg

Azt szeretnék elérni Kína felügyeleti szervei, hogy Jack Ma engedjen hozzáférést az Ant Group által tárolt bizalmas ügyféladatokhoz az állam szervezetei számára. Eddig ennek a kérésnek ellenállt a milliárdos, most viszont több büntetőeljárást is indított ellene a kommunista párt, melyekkel arra presszionálhatják, hogy tegyen eleget a korábbi kérésnek – írja a Wall Street Journal.

Jack Ma cégei, az Ant Group és az Alibaba azután kerültek a kínai hatóságok célkeresztjébe, hogy a milliárdos nyíltan kritizálta a kínai pénzügyi rendszert és annak szabályozását:

Jack Ma az Anthez tartozó Alipayen keresztül rengeteg ügyféladatot gyűjt, Kína szerint ez „unfair versenyelőnyt” jelent a vállalat számára. Az alkalmazás körülbelül 1 milliárd ember vásárlási szokásairól, kölcsönfelvételi szokásairól és törlesztési szokásairól tárol adatokat. Ezeket az adatokat az Ant elsősorban arra használja, hogy hitelbírálatot végezzen ügyfeleinek; e módszerrel már több mint egymilliárd ügyfélnek nyújtott kölcsönt, mintegy 100 kínai bank bevonásával. A pénzt a bankok adják, illetve a kockázatokat is ők futják, az Ant viszont jutalékot tesz el a közvetítésért cserébe.

A kínai hatóságok most le akarnak számolni ezzel az üzleti modellel és azt várnák el az Anttől, hogy működjön ugyanúgy, akár egy bank, így saját forrásokból kellene hitelezniük, illetve az ügyféladatokat is meg kellene osztaniuk a kínai országos hitelminősítő rendszerrel is, melyet a kínai jegybank üzemeltet. A rendszer összerakásában egyébként az Ant is segített, illetve részvényes a rendszerüzemeltető vállalatban is, de nem hajlandó saját ügyféladatait megosztani vele.

A Wall Street Journalnak nyilatkozó szakértők többnyire úgy vélik, hogy nem lenne teljesen elvetemült ötlet megosztani az adósminősítéshez használt adatok egy részét a központi rendszerrel, hiszen a legtöbb országban működnek ilyen rendszerek (pl. Amerikában a FICO vagy Magyarországon a KHR), viszont nagy kérdés, hogy az Ant pontosan milyen adatokat ad át a felügyeletnek. Például a személyes fogyasztási szokások átadása (melyet az Alipay szintén figyel és elemez) már problémás lehet; ilyen adatokat sehol nem gyűjtenek az ügyfelekről.

Azt egyelőre nem tudni, hogy Jack Ma milyen intenzitással tervez ellenállni a kommunista párt igényeinek; eddig nagyon úgy tűnik, hogy egyáltalán nem, sőt, komplett üzletágakat ajánlott fel a Pártnak azért, hogy a bőrét mentse: