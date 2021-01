Miért lenne embertelen a technológiai fejlődés?

Tavaly év közben éppen a Portfolio - a koronavírus miatt - online formában megtartott konferenciáján nekem is volt szerencsém beszélni róla , hogy a járványhelyzet felpörgette a digitalizációt. A korlátozások nyomán ugrásszerűen nőtt a távmunkában dolgozók aránya, mindenki videokonferenciázik, online rendel, weboldalt fejleszt, felhőbe költözik. A jóslat pedig úgy szól, hogy csak részleges lesz a visszarendeződés a fertőzésveszély visszaszorulása után.

Az évértékelések visszatérő eleme, hogy a 2020-as évet megszenvedtük, és hogy ez a felfokozott digitális transzformáció tovább növelte a károkat. Míg az első állítással sajnos egyet kell értenem, a másodikkal kapcsolatban ellenkező álláspontot képviselek. Való igaz, komoly társadalmi és gazdasági áldozatai vannak a pandémiának. Ugyanakkor véleményem szerint a digitalizáció sokkal inkább tompította ezeket, semmint tovább mélyítette volna a válságot.

Lássuk az érveket!

Nem kell feltétlenül az internet sötét bugyraiba látogatni, elég akár csak az ismerőseink bejegyzéseit átfutni, hogy találjunk olyat, akinek az a meggyőződése, hogy a vírus voltaképp jól is jött azoknak, akik régóta ki akarták vonni az üzleti folyamatokból az embereket.

Robotokra fognak cserélni, akit csak lehet, a munkavállalás feltételei elembertelenednek, tömeges munkanélküliség köszönt ránk a vírus után.

Ennek persze némileg ellentmond az a világméretű összefogás és elképesztő versenyfutás, ami a vakcina megalkotásáért indult. Erre is megvan persze a legeltökéltebbek válasza: óriási üzlet a vakcina, világméretű a kereslet, érthető, hogy rápörögtek a gyógyszercégek, nekik is jól jött. A vírus nyomán kialakult környezetbe nem azért tört be a digitalizáció, mert korábban tilos lett volna használni. Nem egy páncélban őrzött szörnyet szabadítottak (szabadítottunk) az emberiségre, hanem létező alternatívák nyertek a korábban feltételezettnél gyorsabban polgárjogot.

Ez nem egy sötét ösvény, amire letértünk, hanem a meglévő, kitaposott úton haladunk, csak gyorsabban.

Aki szerint 2020 felőrölte a társadalmi kötelékeinket, az lehet, hogy csak annak az áldozata, hogy társas kapcsolatait még nem tudta megfelelő módon átültetni a digitális térbe. Fontos hangsúlyozni, hogy ez részemről nem vád, csupán diagnózis. Ha valamiben hiányt szenvedtünk a tavalyi év folyamán, az éppen az egymással fenntartható kapcsolat, egymástól kapott visszajelzések hiánya, és a megerősítés hiánya miatti bizonytalanság: ennek áthidalására törekszik most a legtöbb fejlesztés. A márkák egymásra licitálnak, hogy ki biztosít alaposabb, folyamatosabb, felkészültebb ügyfélszolgálati rendszert. Ha nem a vevőt jelentő ember lenne a legfontosabb, akkor egy induláskor a termék mellé csomagolt használati utasítás pont elég lenne.

Ha csak saját iparágam környékén szétnézek, én bizony azt látom, hogy sosem volt még ennyire fontos maga az ember. Az üzleti szoftverek fejlesztése egy-két évtizeddel ezelőtt még bőven a számokról szólt, megkockáztatom, hogy mi voltunk a szoftverért. Ha visszaemlékszünk, abban az időben még egy sima szövegszerkesztőnek is kétkötetes felhasználói kézikönyve volt, hát még egy vezetői információs rendszernek. Ma viszont a fogyasztó, a beszállító, a felhasználó igényeinek, vágyainak, terveinek felismerése és kiszolgálása van a középpontban minden új fejlesztésben. Ügyfélélmény-menedzsment, felhasználói interfész tervezése, adatvizualizáció

… ha az lenne az agenda, hogy a robotok átveszik a hatalmat, akkor szánna-e bárki időt arra, hogy felhasználóbarátak legyenek a dashboardok, áttekinthetőek a grafikonok, intuitív és platformfüggetlen a riporting?

Itt a legváltozatosabb emberi igények vannak a fókuszban. A következő évek fejlesztései is ebbe az irányba fognak menni, így egyáltalán nem kell attól tartani, hogy kiesik az ember a képletből, hanem továbbra is a legérdekesebb, legfontosabb „ismeretlen” lesz benne.

A képzeletbeli front túloldalán a munkavállalók elégedettségéért folyik a harc. A HR területe önálló diszciplína lett, noha 50 éve még kimerült a bérszámfejtésben és a toborzásban. A tavalyi év a bevonásról, az inkluzív vállalati kultúrák kialakításáról szólt, ami révén távolról is képesek lehetünk elköteleződést, cselekedni akarást kiváltani a munkatársakból. Halogatni a teendőket, berakni egy mosást a nemszeretem táblázat elkészítése helyett nem jellemhiba, hanem mélyen emberi dolog. Ha gépek lennénk, akkor gombnyomásra működnénk. De éppen azt lehetett megfigyelni ezekben a hónapokban, hogy világszerte arra törekedtek a vállalatok és a vezetőik, hogy ne szankciókkal, hanem egy bevonó, motiváló vállalati ökoszisztémával érjék el, hogy munkatársaik az új életkörülmények között is megfelelő, vagy akár jobb teljesítményt nyújthassanak.

Soha ilyen mértékben nem költöttek még a világ vezető nagyvállalatai oktatásra, munkaerőfejlesztésre, utánpótlásképzésre. A vállalati tréningek a munkaidő részeként nyertek elfogadást.

Adott volna bármelyik gyártulajdonos fizetést az ipari forradalom idején a betanulás napjaira? Nem valószínű.

A startup-ökoszisztémákban az egyik legintenzívebb terület az oktatási technológiák, az úgy nevezett „ed-tech” kategória. Bíbelődne ezzel bárki, ha nem lenne fontos érték az ember? Azt már csak érintőlegesen említem, hogy a dobogó egy másik fokán a hordható egészségügyi technológiák fejlesztőit találjuk. Áramolna ilyen bődületes ütemben kockázati tőke a szívritmuszavaraink előrejelezhetőségébe, ha egyébként mindegy lenne, hogy hogy érezzük magunkat?

Persze vádolhat az olvasó azzal, hogy ez elitista hozzáállás, a bolygónkon élő embereknek csak egy szűk körét érik el ezek a vívmányok, és sokaknak nem az a fő problémájuk, hogy mobilon is lássák a vállalkozásuk napi forgalmát valós idejű oszlopdiagramokban. Való igaz, sok olyan probléma van még, amit meg kell oldani, ahol van keresnivalója a digitalizációnak. Ugyanakkor meggyőződésem, hogy nem utópia azt gondolni, hogy idővel mindenkihez elér a digitalizáció. Ki gondolta volna akár csak 5 éve, hogy Afrikában az elsődleges fizetőeszköz a mobiltelefon és a hozzá kapcsolódó telefonszámla lesz, a fiókhálózat és a banki folyószámlák hiányában?

Nyilván vannak a digitalizációnak kezelendő vadhajtásai, előrelátható veszélyei, és a társadalom szintjén végbemenő transzformációban ugyanúgy fontos az egyetemesség és az inkluzív hozzáállás, mint egy munkahelyen. Mégis, azt gondolom, hogy

inkább lehetünk bizalommal a technológiai fejlődés irányába, semmint tartanunk kellene tőle. Ebben a meggyőződésemben 2020 nemhogy eltántorít, hanem éppen, hogy megerősít.

