Az amerikai események sem tántorították el a befektetőket - A vevőké lehet a főszerep Európában

Kimondottan jó hangulatban folyt tegnap a kereskedés Európa tőzsdéin, a legtöbb ország börzéje feljebb tudott jutni a kereskedésben, a magyar BUX Index végül másfél százalékos pluszban zárta a napot. A tengerentúlon is jó volt a hangulat, a demokrata szenátus lehetőségének hírére emelkedéssel reagáltak a fő indexek. Az egyre erőszakosabbá váló Donald Trump melletti demonstrációk viszont óvatosságra intették a befektetőket a kereskedés utolsó órájában, de a Dow Jones így is történelmi csúcson zárt. Az ázsiai tőzsdéken is kimondottan jó hangulatban telt ma a kereskedés, a dél-koreai Kospi például 2,4 százalékkal került feljebb. A határidős indexek állása alapján emelkedést várhatunk ma is Európában, a határidős DAX 0,4 százalékos pluszt mutat.