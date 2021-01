Történelmi csúcson az amerikai indexek, 40 ezer dollár felett a bitcoin

Az élmezőnyben szerepelt ma a magyar tőzsde Európában, a BUX Index 1,9 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést. Mind a négy hazai blue chip pozitívan zárta a napot, az OTP 1 százalékkal, a Mol pedig 4,2 százalékkal került feljebb, a Richter 1,1 százalékot emelkedett, míg a Magyar Telekomnak is sikerült feljebb kerülnie, 0,5 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést a papír.