A gyenge munkanélküliségi adat ellenére is emelkednek az amerikai tőzsdék

Akármekkora rali is van néhány hazai kispapírban, a blue chipek lendülete a Magyar Telekom kivételével elfogyott délutánra, ami a BUX indexet is magával rántotta, így mérsékelt mínuszban látjuk jelenleg a hazai indexet, egyetemben a másik három magyar nagypapírral, melyek közül a leggyengébben a Mol teljesít, mely ezen a héten még a mai eséssel is 9,1 százalékos pluszban van, részben az olajár héten látott emelkedésének köszönhetően.