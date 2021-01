Elszabadultak az indulatok a magyar tőzsdén, veszik a részvényeket, mintha nem lenne holnap

Javarészt kitart a jó hangulat az európai tőzsdéken a nyitástól távolodva, a BUX is pozitív tartományban tartózkodik. Jól teljesítenek ma az európai technológiai cégek részvényei az egyes vállalati beszámolók után, az STMicroelectornics árfolyama 4 százalékot ugrott, miután a cég a várakozásokat meghaladó negyedik negyedéves árbevételről számolt be.

Mindeközben az Infineon árfolyama 6,5 százalékot emelkedett a német tőzsdén, miután a Micron nem csak megverte várakozásokat, de a komponensek hiányára is figyelmeztetett. Az olasz Equita elemzője szerint ez utóbbi fejlemény kifejezetten jó az Infineonnak, amelynek továbbra is vannak elérhető kapacitásai, valamint a hiány támogathatja az ár-mixet is.

Más Európában jegyzett tech cégek is jól teljesítenek ma, a BE Semiconductor árfolyama 4,5 százalékot emelkedett, míg az ASML árfolyama 2,9 százalékkal került feljebb.