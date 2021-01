Kitart a jó hangulat, új csúcson a német tőzsde

Mégis mi történik mostanában a bitcoinnal? 2017-et követően évekre kikerült a köztudatból a legnépszerűbb kriptopénz, most viszont az egyik legfelkapottabb befektetési témává vált, főleg azért is mert a tavalyi történelmi csúcsdöntés óta sem csillapodott a rali, egy kicsit sem. Számos okot fel tudunk sorolni a "digitális arany" mostani masszív árfolyamemelkedésének mozgatórugójaként, amelyek közül talán az egyik legfontosabb, hogy mostanra már ténylegesen beszálltak az igazi nagy halak is a kriptopénzbe és egyre inkább elterjed az intézményi befektetők között az eszköz, viszont mindeközben a bányászok nem bírnak elég bitcoin kibányászni, így a kínálat nem tudja tartani a lépést a kereslettel.