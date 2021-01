Lezárult a Boeing botránygépeinek vizsgálata, elismerték, hogy megtévesztették a hatóságokat

Kétéves vizsgálat után egyelőre pont került a Boeing botránygépeinek ügyére, a vállalat ugyanis megegyezett, hogy 2,5 milliárd dollárnyi, vagyis mintegy 730 milliárd forintnyi büntetést fizessen az amerikai igazságügyi minisztériumnak. A társaság elismerte, hogy két alkalmazottja megtévesztette a hatóságokat a 737 Max repülésirányítási rendszerének képességeivel kapcsolatban, ami szerepet játszott a későbbi tragédiákban. Egyetlen vállalatvezetőt sem ítéltek el ennek részeként.

Az egyezség részeként a Boeing megállapodott abban az amerikai igazságügyi minisztériummal, hogy kifizet 2,5 milliárd dollárnyi büntetést, cserében pedig utóbbi minden vádat ejt három év múlva, ha nem történik újabb jogsértés.

Az ügyészség szerint a Boeing szándékosan és tudatosan vezette félre az Egyesült Államokat és a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) szakembereit, így azok nem tudták megfelelően elvégezni a szükséges biztonsági vizsgálatokat. Ezt elismerte a Boeing is az egyezség részeként, vagyis azt, hogy két technikai pilótája félrevezette a hatóságokat a 737 Max repülésirányítási szoftverének képességeit illetően.

Ez pedig szerepet játszott abban, hogy két 737 Max gép is tragikus körülmények között lezuhant még 2018-ban és 2019-ben, összesen 346 emberéletet követelve.

Az összesen 2,51 milliárd dolláros büntetés az alábbi tételeket tartalmazza:

243,6 millió dollár hatósági büntetés

500 millió dolláros kártérítési alap az áldozatok hozzátartozói számára

1,77 milliárd dollár kártérítés a társaság légiipari ügyfeleinek.

A Boeing azt is közölte, hogy ezeknek a költségeknek a nagy részét már korábban kifizette a sértettek felé, és várhatóan az idei utolsó pénzügyi negyedévre 743,6 millió dolláros leírást jelent.

David P. Burns helyettes főügyész szerint:

A Boeing munkatársai a profitot választották az őszinteség helyett, fontos információkat elrejtve a hatóságok elől a 737 Max gépekkel kapcsolatban.

A Boeing tehát beismerte a vádakat, ugyanakkor egyetlen vállalatvezető sem vontak felelősségre ezzel kapcsolatban, mondván, hogy a jogsértés nem volt általános és széles körű, és abban a felsővezetés nem vett részt.

Az előző hónapban az FAA engedélyezte a Boeing 737 Max repülőgépének a szoftverével kapcsolatos változtatásokat, így azok újra szállíthatnak majd utasokat. Az American Airlines volt az egyike az első társaságoknak, akik már szolgálatba is helyezték a korábbi botránygépeket, de mások is, mint a United és a Soutwest is hamarosan követi a példájukat.

A Boeing árfolyama tegnap 0,8 százalékot emelkedett, az elmúlt egy évben mínusz 36 százalékon áll.

(CNBC)

Címlapkép: David Ryder/Getty Images