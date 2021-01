Az Amazonhoz hasonlította a bitcoint a milliárdos vállalkozó

A milliárdos Mark Cuban úgy véli, hogy a befektetők körében elterjedt kripto-őrület “pontosan olyan”, mint a 2000-es dotcom lufi. Így fogalmazott a guru a Twitteren:

...Szerintem a bitcoin, az ethereum és még néhány kriptodeviza úgy fog járni, mint a dotcom lufi időszakában alapított, a lufi kidurranását túlélő és utána beinduló vállalatok, mint például az Amazon, az eBay vagy a Priceline. Sokan azonban nem így fognak járni.

Watching the cryptos trade, it’s EXACTLY like the internet stock bubble. EXACTLY. I think btc, eth , a few others will be analogous to those that were built during the dot-com era, survived the bubble bursting and thrived, like AMZN, EBay, and Priceline. Many won’t

Az 1999-2000-ben tapasztat tech őrület során rengeteg, profitot nem termelő technológiai vállalat értékeltségét pumpálták fel a befektetők a csillagos égig, 2000 márciusában azonban jött a hideg zuhany és a beszakadás.

Cuban mondhatni az “első sorban ülve” tapasztalta meg az eseményt, 1999 áprilisában ugyanis 5,7 milliárd dollárért eladták a partnerével, Todd Wagnerrel közösen alapított cégüket, a Broadcast.com-ot a Yahoonak – a Yahoo aztán három évvel később a Broadcast legtöbb szolgáltatását leállította, mielőtt végül teljesen megszüntette volna Cuban volt cégének üzleti tevékenységét. Akkor tehát jól manőverezett az őrület közepette a guru, más kérdés, hogy vajon most is igaza lesz-e.

Peter Schiff, az Euro Pacific Capital vezető közgazdásza reagált Cuban bejegyzésére, azzal toldotta meg a guru megszólalását, hogy a dotcom lufi idején azok az internet cégek tudtak fennmaradni, amik „valódi értékkel” rendelkeztek – egyik kriptodeviza sem rendelkezik ilyennel Schiff szerint, így

a stratéga úgy véli, hogy az összes kripto el fog bukni.

A közgazdász egyébként nemrég bolondnak nevezett mindenkit, aki bitcoinba fektet, a bitcoin szerinte ugyanis egy olyan digitális, belső érték nélküli (fiat) pénz, amely még a törvényes fizetőeszköz szerepével sem rendelkezik.

The difference is that some of those early internet stocks actually had real value. So they survived and ultimately thrived. None of the cryptos have any real value so there will be no winners. They will all lose.