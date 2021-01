Brutális forgalom mellett emelkedik a Richter (2.)

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A magyar tőzsde mai nyitását követően egészen brutális forgalom alakult ki a Richter részvényeinél, még alig egy óra telt el, és már most az elmúlt 30 nap egész napos átlagos értéke felett jár több mint 2,2 milliárd forintnál, és az árfolyam is több mint 3 százalékot emelkedett már. Az emelkedés mögött részben az állhat, hogy a JPMorgan tegnapi egészségügyi konferenciáján az AbbVie prezentációjából az is kiderült, hogy a Vraylar értékesítései elérhetik a 4 milliárd dollárt is. Ez pedig jóval magasabb, mint amire korábban számítottak.