Zátonyra futott hajótársaságok: ezt a bizonyítványt biztos nem teszik ki a falra

A tavalyi év biztosan nem az lesz, amire szívesen emlékeznek majd vissza a hajótársaságok, a koronavírus miatti lezárások és korlátozások miatt szinte megszűnt minden bevételi forrása a cégeknek. A túlélés érdekében pedig rengeteg hitelt vettek fel, amit szépen lassan felégetnek, miközben tűkön ülve várják már a szebb jövőt, ám az adóssághalom a járvány után sem megy majd sehova. Szerencsére azért a csődtől sem kell egyelőre tartani, legalábbis a legnagyobbak esetében, de arra még biztosan várni kell egy ideig, hogy minden a régi legyen.



Cikksorozatunkban megvizsgáljuk azokat a szektorokat, amelyeket a legsúlyosabban érintett a globális koronavírus-járvány és az azt követő lezárások.

Eltűnt egy magyar tőzsdényi érték

Az alábbi grafikonon jól látható, hogy mekkora pusztítást végzett a hajózási társaságok piaci kapitalizációját tekintve a koronavírus-járvány.

Mindent összevetve a hajózási iparág értékéből mintegy 30 milliárd dollárnyi érték tűnt el 2019 vége óta, vagyis nagyjából 40 százalékkal zsugorodott a piaci kapitalizáció.

Némileg perspektívába helyezve, nagyjából ennyi a BUX index tagjainak összesített értéke, a január 12-i záróértéken számolva ez 8 814 milliárd forint volt, ami a jelenlegi dollárárfolyamon átszámítva közel 30 milliárd dollárnyi összeg.

Ez azonban szintén nem véletlen, hiszen gyakorlatilag földbe állt a legtöbb társaság az árbevétel szempontjából, de erre még lejjebb visszatérünk. A tavalyi árbevételek alapján a rangsor az alábbi lenne:

Jól látható tehát, hogy a sétahajózás üzletvitelének döntő többsége három nagyobb szereplő kezében összpontosul, ezek a Carnival, a Royal Caribbean és a Norwegian Cruise.

A készpénz csak ég, az adóssághalom meg nő

Carnival

A világ legnagyobb hajózási társasága, a Carnival hétfőn tette közzé az előzetes negyedik negyedévre vonatkozó számait, amely jól mutathatja, hogy mi következhet a többi vállalat esetében is.

Az utolsó negyedév US GAAP szerinti adózott vesztesége elérheti a 2,2 milliárd dollárt, ami azt jelenti, hogy az egész év tekintetében a vállalat veszteségei meghaladják majd a 10 milliárd dollárt is.

Viszonyításképpen, ez nagyjából a vállalat teljes tavalyi árbevételének a felét megközelítő összeg.

Ez ugyan hatalmas bukó, de azért csődveszély nem fenyegeti a Carnivalt, mivel november 30-i fordulónappal még 9,5 milliárd dollár készpénzen, és azzal ekvivalens eszközökön ült a társaság. Ezen felül a havi készpénzégetés üteme is a várakozásokon felül alakult, ami átlagosan 500 millió dollár volt a szeptember-november időszakban, és 2021 első negyedévében pedig várhatóan 600 millió dollár körül fog alakulni. Nem véletlenül nyilatkozta a társaság pénzügyi igazgatója, David Bernstein, hogy:

Rendelkezünk a szükséges likviditással ahhoz, hogy fenntartsuk magunkat 2021-ben, még akkor is, ha egyáltalán nem lenne semmilyen bevételünk.

Na, de persze ingyen ebéd nem létezik, amit jól jelez, hogy:

a Carnival március óta 19 milliárd dollár tőkebevonást hajtott végre, ebből mintegy 8 milliárd dollárnyit augusztus vége óta.

Ebbe beletartozik minden a rendelkezésre álló hitelkeret egy részének a lehívásától a kötvénykibocsátáson át a sajáttőke-kibocsátásig. Magyarán a vállalat adósságállománya, és ezzel a kamatterhei jelentősen növekedtek a koronavírus-járvány következtében, ez pedig akkor sem fog eltűnni, ha ismét beindul az üzlet. Öröm az ürömben, hogy a Carnival közleménye szerint:

a 2021 második felére vonatkozó előzetes foglalások hasonlóak a korábbi évek átlagaihoz, és a 2022 első felére vonatkozóak meg már meghaladják a 2019-es adatokat.

Mindezt pedig gyakorlatilag minimális marketing és hirdetés mellett sikerült elérniük. Azt azonban érdemes megemlíteni, hogy ezeknek a foglalásoknak egy része a visszamondás miatt kapott utazási kreditek felhasználásából adódik. Ezt a lemondásokkal kapcsolatban érintett utasok közel fele választotta a készpénz visszatérítése helyett.

Royal Caribbean és Norwegian Cruise

Nem áll sokkal jobban a másik két nagy hajózási társaság sem:

Royal Caribbean: a vállalat a saját becslései alapján nagyjából havonta 250 és 290 millió dollár közötti összeget éget el, de szeptember végén még nagyjából 3,7 milliárd dollárnyi likviditással rendelkezett, amiből 3 milliárd dollár volt készpénz. A foglalások tekintetében itt is biztatóbbnak tűnik a jövő év második fele.

a vállalat a saját becslései alapján nagyjából havonta 250 és 290 millió dollár közötti összeget éget el, de szeptember végén még nagyjából 3,7 milliárd dollárnyi likviditással rendelkezett, amiből 3 milliárd dollár volt készpénz. A foglalások tekintetében itt is biztatóbbnak tűnik a jövő év második fele. Norwegian Cruise: a vállalat 2,4 milliárd dollárnyi készpénzállománnyal rendelkezett szeptember végén, és 175 millió dollár körüli pénzt éget el havonta. A foglalások itt is jelentősen jobbak 2021 második felére vonatkozóan.

Hogyan vélekednek az elemzők?

Carnival

A vállalatot követő 16 elemző közül jelenleg mindössze 2-en ajánlják vételre a részvényeket , 11-en tartást javasolnak, eladást pedig 3-man. Az átlagos célárfolyam 18,17 dollár, ami 10 százalékos leértékelődési potenciált mutat.

, 11-en tartást javasolnak, eladást pedig 3-man. Az átlagos célárfolyam 18,17 dollár, ami 10 százalékos leértékelődési potenciált mutat. A 2021-re vonatkozó várakozások alapján látható, hogy nyereséget még biztosan nem fog termelni a Carnival, de az árbevétel már szépen emelkedhet. Ehhez persze mindenképpen szükséges, hogy a koronavírusos oltások a megfelelő ütemben haladjanak és komplikációk nélkül, hiszen csak ebben az esetben nyílik majd lehetőség a korlátozások tartós feloldására, ami itt szinte alapkövetelmény a működés normális folytatásához. Az elemzői várakozások szerint leghamarabb csak tavasszal kezdődhet el egy fokozatos talpra állás még ebben az ideális esetben is.

Pénzügyi mutatók szempontjából a P/E szorzó a negatív eredmények miatt nem értelmezhető, de a társaság 2021-es előretekintő P/S mutatója 2,84, ami egyébként magasabb, mint amennyi volt 2019 végén, akkor 1,5 volt a mutató.

A nettó hitelállomány mértéke pedig a 2019 végi 11 milliárd dollárról közel 23 milliárd dollárra emelkedhet 2021 végéig.

Royal Caribbean

A Royal Caribbean elemzői közül 6-an ajánlják vételre a részvényeket, 9-en a tartást, 2-en pedig az eladást javasolják, vagyis itt azért némileg optimistábbak a várakozások. Az átlagos célárfolyam 69,6 dollár, ami mellett a leértékelődési potenciál 4 százalékos.

Az átlagos célárfolyam 69,6 dollár, ami mellett a leértékelődési potenciál 4 százalékos. Az árbevétel és az adózott eredmény alakulása itt is egy fokozatos kilábalás lehetőségét vetíti előre. Az egyedüli lényeges különbség a Carnivalhoz képest itt az, hogy a Royal esetében a pénzügyi év vége egybeesik a naptárival, míg előbbi esetében ez november vége.

Itt a nettó hitelállomány mértéke 19 milliárd dollár lehet majd 2021 végén, míg 2019 végén ez 10,4 milliárd dollár körül alakult, míg az előretekintő 2021-es P/S szorzó értéke 3,62 lehet. Ez utóbbi szintén magasabb, mint a 2019 végi 2,56-os érték.

Norwegian Cruise

A Norwegian esetében is relatíve optimistábbak a vállalatot követő elemzők, közülük 6-an vételi ajánlást adtak, 9-en tartást javasolnak, míg egy esetben eladást. Az átlagos kitűzött célárfolyam 22,58 dollár, ami 6,5 százalékos leértékelődést mutat.

Az átlagos kitűzött célárfolyam 22,58 dollár, ami 6,5 százalékos leértékelődést mutat. Az árbevétel és az adózott eredmény várható alakulását illetően nincs jelentős különbség a két másik nagyobb társaságnál megfigyeltekhez képest a Norwegian esetében sem.

A Norwegian Cruise esetében az előretekintő 2021-es P/S értéke 3,38, míg 2019 végén 1,96-szoros volt. A nettó adósság mértéke pedig a várakozások szerint 9,5 milliárd dollárra nőhet az év végére, míg a koronavírus-járvány előtt 6,5 milliárd dollár volt nagyjából.

Természetesen ennyi alapján érdemes óvatosnak lenni a messzemenő következtetéseket illetően, de az tisztán látszik, hogy mindegyik nagyvállalat esetében az adósságok mértéke ijesztő ütemben növekedett már eddig is, és ez várhatóan még idén is folytatódhat. Másrészt a P/S szorzó alapján az árazás sem tűnnek kifejezetten nyomottnak, látszik, hogy a befektetők már beárazták részben a jövőbeli normalizálódás egy részét.

Technikai kép

Carnival

A Carnival árfolyama az elmúlt hetekben egy 20-25 dollár közötti sávban oldalazott alapvetően, a november eleje óta tartó emelkedés decemberben némileg megtört, és azóta lefelé korrigáltak a papírok és a 20 dolláros szint közelében mozognak. Ez már korábban is szolgált támaszként és ellenállásként is, ha ebből lefelé törne ki, akkor egy csúnya esés jöhet. Felfelé a 22 dolláros szint jelenthet kisebb ellenállást, ha ebből kitörne, akkor a 25 dollár körüli szintet érdemes figyelni, ami már jóval masszívabb ellenállási pont lehet, ez volt a tető a júniusi emelkedések során is.

Royal Caribbean

A Royal Caribbean esetében sokkal kedvezőbb a technikai kép, a részvények egy emelkedő trendcsatornában mozognak november eleje óta, bár decemberben itt is volt egy jelentősebb korrekció és a 85 dolláros tető után egy lefordulás következett. Jelenleg egy 70-75 dolláros sávban oldalazik az árfolyam, de az emelkedő trend nem tört meg. Felfelé kitörve a 84 dolláros szintet érdemes figyelni, míg lefelé a 60 dolláros szint jelenthet erősebb támaszt.

Norwegian Cruise

A Norwegian Cruise esetében hasonló a helyzet, mint a Carnival esetében, az elmúlt időszakban oldalazás figyelhető meg, a részvények júniusban és decemberben is visszapattantak egy 28 dollár körüli szintről, és onnan nem tudtak felfelé kitörni. Egyelőre a 23 dolláros szint ad támaszt, innen felfelé a 28 dollár körüli zóna, ami masszív ellenállást jelenthet, lefelé pedig a 20 dollár körül van egy kisebb támasz, onnan még lejjebb pedig a 15 dolláros szint.

Címlapkép: Chris McGrath/Getty Images