A ciklikus részvényeket tépik a befektetők, történelmi csúcson a Richter

A mai kereskedésben láthatóan ismét a ciklikus részvények felé fordultak a befektetők Európában, ezt részben segíthette, hogy nem okozott negatív meglepetést a német 2020-as GDP első becslése.

A légitársaságok közül remekül teljesít ma az easyJet és a British Airways anyavállalata, az IAG is, de a Wizz Air is több mint 3 százalékot emelkedett már.

Hasonlóan kedvező képet mutatnak az autógyártók részvényei is, a PSA már 4 százalékot emelkedett és a Volkswagen is jól teljesít. A Fiat-Chrysler esetében is csak technikai az esés speciális osztalék fizetése miatt, ugyanis ma van ennek az "Ex Date" dátuma, amikor már az osztalékszelvény nélkül megy a kereskedés.