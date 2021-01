Amerikában sem tört ki a részvénypiaci jókedv

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az elmúlt napokban leginkább az iránykeresés volt a jellemző az európai és a tengerentúli indexeknél, az előző heti emelkedés jelentősen lelassult 2021 második hetére - úgy néz ki, a piacok már beárazták a demokrata „kék hullámot” az Egyesült Államokban, és az újabb koronavírus-törzsek megjelenése és az újabb lezárások miatt aggódhatnak a befektetők. Az ázsiai tőzsdéken ma többnyire rossz hangulatban telt a kereskedés, a piacnyitásban Európa vezető indexei is lejjebb kerültek. A délelőtti órákban sem javult a hangulat, a magyar tőzsde is lefordult a koradélutáni órákban. Többek között az európai koronavírus-helyzet romlásának köszönhetően negatív hangulatú piacnyitást láthattunk a tengerentúlon is. A visszafogott befektetői hangulat egész nap kitartott, és végül - ha a nagy európai tőzsdéktől elmaradó mértékben is - eséssel zártak a részvényindexek.