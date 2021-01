Lejtmenetben Európa tőzsdéi, eséssel kezdi a napot Amerika is

2021 egyik nagy hazai tőzsdei sztorija egyelőre a Duna House, múlt héten volt egy nagy felfutás az árfolyamban, azóta korrigált a papír, ma viszont - feltehetőleg az osztalékemelés hírének köszönhetően - megugrott az árfolyam, jelenleg 5,2 százalékos a plusz, ezzel együtt idén már közel 12 százalékos emelkedésen van túl a részvény. A társaság igazgatósága tegnap közgyűlési hatáskörben 450,48 millió forint osztalékelőleg kifizetéséről döntött, ebből a dolgozói részvényekre jutó összeg 0 forint, míg a törzsrészvényekre jutó összeg 450,48 millió forint, ami részvényenként 13,1 forint.

Hasonlóan remek napja van a Pannergynek is, jelenleg szintén 5,2 százalékos pluszban áll a papír jegyzése. Tavaly augusztus óta emelkedik egyébként az árfolyam, de a növekedés csak most gyorsult be az elmúlt napokban: múlt hét kedden még 750 forinton álltak a jegyzések, ma már volt 824 forintos is az árfolyam, így a keddi mélypont óta 10 százalékot emelkedett az árfolyam. Utoljára közel 3 éve állt ilyen magasan a jegyzés.