Elképesztő rali a napenergia szektor vállalatainál

Elképesztő emelkedést láthattunk a napenergia szektor több cégének árfolyamában is tegnap, fajsúlyosabb hírt azonban egyik emelkedés mögött sem találtunk. Valószínűleg többek között annak köszönhettük a szárnyalást, hogy ma iktatják be Joe Biden elnököt az Egysült Államokban, aki demokrata szenátussal és demokrata képviselőházzal irányít majd, így jó esélyei vannak arra, hogy elfogadtassa majd a törvényhozással a hatalmas gazdaságélénkítő csomagjait, illetve a vállalati adóterhek növelése mellett

véghezvigye a zöld energiás törekvéseit is.

A komoly rali továbbá visszapattanásként is értelmezhető, hétfőn ugyanis komoly eséseket szenvedtek el a szektor vezető vállalatai, a First Solar például 8,8 százalékot, míg a SolarEdge közel 16 százalékot esett a hét első napján, a mai listavezető SunPower pedig 8,9 százalékkal került lejjebb hétfőn. Tegnap mindenesetre megérte a napenergiával foglalkozó cégek papírjaiba fektetni, több részvénynél is 7 százalék fölötti elmozdulásokat láthattunk.

A sort a kaliforniai központú SunPower vezette 15,3 százalékos emelkedésével, a tegnapi plusszal együtt idén közel 44 százalékos emelkedésen van túl a papír, míg 2020-ban közel 330 százalékos volt a száguldás.

Szintén két számjegyű emelkedést produkált tegnap a Renesola papírja, 10,5 százalékkal került feljebb a részvény a kereskedésben. A papír idén robbant be igazán, mindössze december vége óta több, mint 117 százalékot szárnyalt eddig a részvény.

Szintén remek napja volt a kínai központtal rendelkező Jinko Solarnak is, 9,3 százalékot tudott szárnyalni az árfolyam. Idén egyelőre oldalazást láthatunk a papírnál, mindössze 2,3 százalékos pluszról beszélhetünk, tavaly azonban robbanásszerűen lőtt ki az árfolyam szeptember és október vége között, a 2020-as évet végül több, mint 180 százalékos pluszban zárta a papír.

A negyedik legjobb teljesítményt a Canadian Solar nyújtotta tegnap, végül 7,3 százalékos lett a plusz a papírnál. Idén egyelőre "mindössze" 7,4 százalékos emelkedésről beszélhetünk a részvény esetében, tavaly azonban egészen elképesztő 130 százalékot tudott szárnyalni a papír.

Címlapkép: Nathan Stirk/Getty Images