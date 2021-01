Jön Joe Biden és a koronavírus-oltás - Mibe tegyük most a pénzünket?

Holnaptól kicsit más Amerikára fogunk ébredni, ma történik meg Joe Biden beiktatása. Ez nem biztos, hogy a tőkepiacoknak nagy öröm lesz összességében, de vannak szektorok, amelyek profitálhatnak belőle. A globális piaci kilátások szempontjából a legnagyobb kérdés, hogy mikorra lesz meg az átoltottság a koronavírus ellen, Európában ez nyárra vagy őszre várható. A második hullám W-alakú recesszióba taszította a világot, már csak az bizonytalan, hogy mennyire lesz mély a második V – mondták el az Equilor elemzői az idei piaci kilátásokról szóló mai eseményükön.

2020 a koronavírus éve volt, sok lassulást és megakadást okozott a világban, de a befektetési szektor, a pénzügyi szektor erős maradt. Nem csak külföldön, de Magyarországon is jóval felkészültebb volt az iparág, lehet, hogy azért, mivel az elmúlt években rendkívüli sokkokban volt része. Sok gyors döntést kellett hozni, hirtelen történtek a jogszabályi változások, de könnyen tudott mindenki alkalmazkodni – kezdte a prezentációt Szécsényi Bálint, az Equilor Befektetési Zrt. vezérigazgatója.

Több pénz került a gazdaságba, az embereknek több idejük volt azzal, hogy a befektetéseikkel foglalkozzanak, ezért a privát banki tanácsadás, az elemzések szerepe felértékelődött. A jövőt illetően a technológiai kihívások, online csatornák szerepét emelte ki Szécsényi Bálint, illetve a BÉT árupiacának újraindulásával is foglalkozott a cég. Itt az Equilor maradt az egyetlen szereplő, de az elmúlt években ők sem voltak túl aktívak, a keretrendszer reformra szorult, amit tavaly sikerült véghezvinni – tette hozzá.

Szécsényi Bálint elmondta, hogy úgy látják, nagyobb vállalatok is készülnek a budapesti tőzsdére, ez által olyan kapitalizációnövekedés jöhet a magyar részvénypiacon, amire a befektetők évek óta várnak.

Remélhetőleg kifelé tartunk ebből a jelenlegi, koronavírussal sújtott helyzetből, de még hosszúak lesznek ezek a hónapok – tette hozzá Szécsényi Bálint.

Mit hoz az új amerikai elnök?

Holnaptól egy kicsit más Amerikára fogunk ébredni, ma történik meg Joe Biden beiktatása – kezdte prezentációját Török Lajos, az Equilor vezető elemzője. A tőkepiacon nem biztos, hogy nagy öröm lesz, hiszen emelkedhetnek a társasági adókulcsok és a legfelső jövedelmi adókulcsokat is meg fogják emelni.

Az első csomagot már publikálták is, 1900 milliárd dolláros csomagról van szó, óriási pénz áramlik a gazdaságba. Ami a tőzsdei cégek szempontjából fontos, hogy 15 dollárra emelte a minimálbért, ez jelentős humánköltség-növekedéssel fog járni olyan cégeknél, mint például az Amazon, vagy a Wal-Mart.

Óriási infrastruktúra-fejlesztések jöhetnek és a zöld megújulás elnöke lehet, ennek megfelelően a zöld energia cégekben óriási rali is volt.

Vannak kockázatok az amerikai gazdaságban, a munkaerőpiacon például megtört a korábbi lendület. A korábbi pénzosztásokhoz képest most direktbe az emberekhez kerül a pénz, így van egy inflációs kockázat. Miközben több szektorban fennakadt a termelés (például az autógyártóknál a chipek hiánya miatt). További kockázatot jelent, hogy a hozamgörbe felfelé mehet és a járványnak még nincs vége.

Valamit kezdenie kell Kínával a nyugatnak, ez Joe Bidennek is a feladata lesz, Kínát az új amerikai elnök is szeretné megrendszabályozni, ez nagy kihívás lesz.

Kamatemelésre nem kell számítani az USA-ban, kamatvágásra sem nagyon, 2023 előtt nem valószínű az emelés. A kérdés, hogy az eszközvásárlási programot visszavágják-e, illetve hogy jöhet-e hozamgörbe-kontrollprogram, ezért figyelni kell a közleményekre, az utalásokra, hogy mi várható az év második felében.

Buró Szilárd, az Equilor pénzügyi innovációs vezetője a dollár kilátásairól beszélt. Jelentős dollárgyengülés volt tavaly a választás és az azt övező bizonytalanság miatt. Egy régen látott, trendszerű dollárgyengülésbe fordulhatunk át, miután egy jelentős mennyiségű pénz került az amerikai gazdaságba és ez folytatódhat tovább, ami dollárgyengülést vetíthet előre az idei évre is. A 2008-as válság óta volt egy dollárerősödési tendencia, ezt tavaly sikerült áttörni, ennek az lehet az eredménye, hogy átfordulunk egy dollárgyengülő időszakba.

A piaci kilátások

Török Lajos szerint a kilátások szempontjából az egyik legnagyobb kérdés, hogy mikor lesz átoltottság.

A legfontosabb, amit mindenki figyel, az Izrael, ott már a lakosság 25 százalékát beoltották. Ha a 70 százalékot elérve vissza tudnak térni a normalitásba, akkor fellélegezhetünk.

Az USA-ban ez a második negyedévre, az EU-ban legkésőbb a nyár közepére-őszre történhet meg az átoltottság. A kérdés, hogy ha jönnek az új vírusmutációk, akkor arra is jók-e a vakcinák, illetve bizonytalan az is, hogy mennyi időre ad védettséget. Ha a veszélyeztetett korosztályokat beoltják, akkor talán korábban újraindulhat az élet.

A második hullám korlátozásai kemények, a gazdaságot W-re állították, az a kérdés, hogy a második V milyen mély lesz. A szolgáltatószektor kritikus helyzetben van.

2020-ban azért történtek pozitív dolgok, az USA-ban megválasztottak egy centrista elnököt, így Amerika kiszámíthatóbb lehet, az EU-ban létrejött egy közös fiskális csomag, ami nagy teljesítmény. 2023-ig Európában is tartósan alacsony kamatra kell berendezkedni az EKB részéről, hozamgörbe-kontroll nem valószínű. A Brexitet pedig egy óriási tárgyalássorozat eredményeként sikerült lezárni, Európa és UK együtt tud működni, minden különösebb fennakadás nélkül.

A hazai kilátások

Magyarországon a második félévben jöhet a fellendülés, 4 százalék körüli reál GDP-növekedéssel az idei évre és a jövő évre is az Equilor elemzői.

A második félévben, ahogy elérjük az átoltottságot, óriási fellendülés lesz, a turizmusban, a szolgáltatásoknál, az éttermeknél, ahogy ki lehet nyitni. Már látszanak az inflációs kockázatok, de ez inkább középtávon lehet valós probléma.

Gyengülő pályán mozog a forint, egyelőre kevés az esély rá, hogy bármi változás következzen be ebben. 2020 elején volt egy hirtelen gyengülés, ezt nem sikerült ledolgozni az év második felében, így most a szokásosnál nagyobb a tér az erősödésre. Ha a forint gyengülni kezdene, sokkal kevesebb eszköze van a jegybanknak most, de kisebb esély van rá, hogy egy jelentősebb gyengülés jön.

A magyar részvénypiac

A blue chipekről beszélve Török Lajos kiemelte, hogy az OTP-ben ismét vannak lehetőségek, idén talán újabb akvizíciót jelenthet be a bank, újra lehet osztalék, ha megengedik a szabályozók, a kérdés, hogy mi fog történni a moratórium lejártával.

A Richternél óriási emelkedés volt, történelmi csúcson az árfolyam, a kilátások szempontjából az a fontos, hogy a Vraylarnál mi történik, a termék amerikai értékesítési partnere, az AbbVie optimistán nyilatkozik, ebben lehet egy felértékelődési potenciál. A régiós versenytársakhoz képest még mindig nem drága a részvény P/E alapján annak ellenére, hogy csúcson van az árfolyam.

A Molnak bőven van tér felfelé, ha az upstream visszaáll, akkor a Molban is lehet potenciál. A Magyar Telekomnál a stabil bevételek szólnak a részvény mellett, az éleződő verseny negatív, illetve az osztalékpolitika továbbra is kérdéses.

Az OTP és a Mol részvényeit felülsúlyozásra, a Magyar Telekom papírjait alulsúlyozásra, míg a Richter részvényeit piaci súlyozásra javasolja az Equilor.

Mibe fektessünk?

Ami az egyedi részvényeket illeti, nagy meglepetés volt, hogy a koronavírus árnykában is milyen sok tőzsdei részvénykibocsátás volt tavaly, különösen az Egyesült Államokban.

Két mesterséges intelligencia-céget emel ki az Equilor, a Palantir és a C3 papírjait. kulcsfontosságú iparágakban vannak jelen, a jövő a mesterséges intelligenciájé és a big data-é – indokolják a választásukat az Equilor elemzői.

Ha a normalitásba való visszatérésre játszunk, akkor a legjobb, ha az európai bankszektorba fektetünk, például egy ETF-be, amivel diverzifikálhatunk is. Illetve jó sztori lehet egy jets ETF-is, mivel szárnyalhatnak a légitársaságok az átoltottság növekedése után. Az egyedi részvények közül az American Airlines-t emeli ki Török Lajos.

Olaj, arany

Buró Szilárd emlékeztetett, hogy az olajpiacon a tavalyi évben a legnagyobb sztori a negatív olajár volt, de az OPEC-nek köszönhetően stabilizálódott az olaj árfolyama. Az idei év egyik fontos eseménye volt, hogy a következő hónapokra is sikerült megegyezni a kitermeléscsökkentésben. Az egyik nagy kérdés az olaj szempontjából, hogy a világ mobilizációja milyen gyorsan tud helyreállni? A másik nagy kérdés a palaolaj piacra lépése, esetében ugyanis az 50 dollár a határ, amit most elért az olaj árfolyama, ez pedig növelheti a túlkínálatot. Viszont Biden kevésbé fogja támogatni ezeket a cégeket. A

lapvetően a várakozás az, hogy az első félévben kitarthat az emelkedés az olajpiacon.

Az árupiac másik fontos terméke az arany számára aktív volt a 2020-as év, a jövőt illetően pedig sok fundamentum szól az arany mellett, például az inflációs kockázatok miatt, illetve volt egy kínálat oldali csökkenés bányabezárások miatt. Az árfolyam célbaveheti a 2000 dolláros szintet az Equilor elemzői szerint.

Buró Szilárd kiemelte még a platinát, amelynél alacsony a kitermelési mennyiség.

A befektetők egyre szélesebbre húzzák a spektrumot, hogy milyen terméket figyelnek, így a platina is bekerült a fókuszba.

Korlátozott a kínálata és koncentrált, kínálati oldalról lehetnek problémák, emellett az autóipar egyre nagyobb felvevőpiac és sok helyen más helyettesítőfémként is előkerülhet a többi fém árának emelkedése miatt (például az egészségügyi szektorban).

A devizák közül az ausztrál dollár lehet érdekes, a jó 2020-as év után 2021 is jó lehet. Gazdaságilag jó időszakot tudhat maga mögött az ország, jól teljesített a vírus megfékezésében, így kevésbé kellett a lezárásokat, korlátozásokat bevezetni, szigetország, így könnyebben védekeznek. Q3-ban 3,3 százalékkal bővült a gazdaság.

A norvég koronát érdemes még kiemelni, a deviza rendkívüli éven van túl, március végére 32 százalékot gyengült az olajár összeomlása miatt, az olajpiac megnyugvása azonban nagy lökést adott.

Címlapkép: Getty Images