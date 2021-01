Csúnya, ami a kriptopiacon zajlik, nagyot esett a bitcoin árfolyama

A bitcoin árfolyama őrült száguldáson van túl, az elmúlt egy évben az elmúlt napok esésével együtt is közel 280 százalékot emelkedett, és két hete új történelmi csúcsra, 42 ezer dollár közelébe került az árfolyam. Onnan jött a korrekció, és a 40 000 dolláros szint közelében nem valósult meg a sokak által várt konszolidáció, és a mai eséssel 32 518 dollárig esett a kurzus, vagyis a csúcsról már több mint 22 százalékot esett az árfolyam. Az elmúlt hetekben látott beszűkülő alakzatból a mai eséssel lefelé tört ki az a bitcoin, viszont a mostani 32 200 dolláros szint többször szolgált támaszként és ellenállásként, így megfoghatja az esést. Ha viszont ez a szint is elesik (amire minden esély megvan a rövidtávú csökkenő trendet tekintve), akkor 30 000 dolláros szint jelentheti a következő megállót.

A mai esés hátterében részben a Coinbase Pro nevű, profi befektetőket célzó platformon történt eladások állnak. A Cointelegraph arról számolt be, hogy a Coinbase Pron tapasztalt kiugró volumenbeli ugrások általában a volatilitás megugrásával is jártak az elmúlt hetekben. A mostani esetben megfigyelhető volt egy esés az úgynevezett „Coinbase Premiumban”, ami általában azt jelzi, hogy eladás érkezik - hiszen a BTC/USD pár árkülönbsége hirtelen lecsökkent más kriptotőzsdékhez viszonyítva.

A CryptoQuant nevű elemzőcég vezérigazgatója egy nappal korábban még arról számolt be, hogy az elmúlt időszakban a bálna befektetők felől egyre több betét áramlik a tőzsdékre, ami potenciálisan azt jelezheti, hogy a befektetők a 30-40 ezer dolláros sávban akarnak tradelni vagy eladni. Emellett, ha nem alakul ki jelentős vételi oldali nyomás, akkor rövidtávon pesszimisták a kilátások.

Whales are depositing to exchanges.No doubt it'll hit $100k this year, but in the short-term, if we wouldn't see any significant buying pressure from , I think would be bearish.Should keep eyes on Coinbase outflow and Coinbase Premium(will launch by tmr) $BTC