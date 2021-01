Elromlott a hangulat, lefordulás a tőzsdéken

Nagyon csúnyán lefordult a bitcoin, és már 30 ezer dollár alatt is járt az árfolyam reggel, mielőtt elkezdett visszakapaszkodni, vagyis két hét alatt értékének mintegy harmadát vesztette el. Az eladási hullám mögött az állhat főleg, hogy egy tegnapi twitter bejegyzésben a bitmex arra utalt, hogy ugyanazt a bitcoint kétszer költhették el, bár később ezt maguk is korrigálták. Ez is elég volt azonban ahhoz, hogy a befektetők megijedjenek és elkezdjék dobálni a kriptodevizát félelmükben.