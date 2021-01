Koronavírus: már az Egyesült Államokban is megjelent a vírus új mutációja

Az EU jóváhagyását követően Magyarországon már meg is kezdték a Pfizer és BioNTech közös vakcinájának beadását elsőként az egészégügyi dolgozóknak. Eközben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) jóváhagyta a készítményt sürgősségi felhasználásra, aminek következtében az alacsonyabb és közepes jövedelmű országokban is megkezdődhet az oltás - írja a CNN.