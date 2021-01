Koronavírus: feladta a vakcinafejlesztést az egyik nagy amerikai gyógyszergyártó

Felfüggesztette a Merck két koronavírus-vakcinájának fejlesztését, miután kiábrándító adatok érkeztek a korai klinikai vizsgálatok során az oltóanyag által kiváltott immunválaszról – írja a The Wall Street Journal.

Az amerikai gyógyszergyártó közlése szerint gyengébb immunválaszt váltott ki a kísérleti vakcinájuk, mint amit a fertőzésen természetes úton átesett egyéneknél lehetett tapasztalni.

A Merck (amely egyébként az egyik vezető vakcinagyártó a világon) mostantól a két kísérleti koronavírus-gyógyszerére fókuszál, amelynek a következő hetekben érkezhetnek a teszteredményei (amelyekre egyébként többszáz millió dolláros állami támogatást is kapott). Ha kedvezőek az eredmények, akkor a hatóságoktól kérvényezik a készítmények engedélyezését.

A Merck nem közölte a vakcinák klinikai tesztjeinek eredményeit egyelőre, de tervezik publikálni egy tudományos lapban, hogy megosszák a tapasztalataikat - mondta el a fejlesztéseket vezető Nick Kartsonis. Nem világos a vállalat számára, hogy miért nem volt hatásos a vakcina, ami egyébként biztonságosnak tűnt.

A vállalat a 2020 negyedik negyedéves gyorsjelentésében egy leírást fog elkönyvelni a vakcinafejlesztéssel kapcsolatban, de azt nem közölte a vállalat, hogy pontosan mekkorát.

Sok tudós bízott benne, hogy a vakcinák terén úttörő Merck (amely például a mumpsz, a bárányhimlő vagy a rubeola elleni oltásokért is felelt) előrukkol valamivel, de a vállalat jóval lassabban reagált az eseményekre, mint a versenytársak és nem is volt hajlandó a cég erőforrásokat áldozni rá az olyan területek kárára, mint a daganatos betegségek kezelésére szánt gyógyszerek fejlesztése – közölte a cég vezérigazgatója, Ken Fraizer októberben a The Wall Street Journalnak nyilatkozva.

A vállalat olyan technológiákat akart bevetni, amelyeket korábban sikeresen alkalmazták vírusoknál és egydózisos vakcinát terveztek. Egy ideig folytatott megbeszéléseket az Oxford Egyetemmel az esetleges együttműködésről, az egyetem azonban az AstraZenecával szövetkezett végül.

A Mercknél végül az egyik vakcinát a korábban felvásárolt biotechnológiai cég, a Themis Bioscience fejlesztette, amely gyengített kanyaróvírust használva juttatja be a vírus tüskefehérjéjét a vakcinával. Ezt 260 főn tesztelték. A másik vakcinát az IAVI-val együttműködésben fejlesztette a Merck, a technológia ugyanaz, amit az ebola elleni védőoltásnál is alkalmaztak, vagyis egy legyengített, módosított vírus hordozza a genetikai információkat, ami a sejteket koronavírus-fehérjék gyártására ösztönzi, így alakítva ki az immunválaszt. Ezt egy 252 fős klinikai teszt során vizsgálták.

Ezzel egy nagy szereplő lép ki a koronavírus-vakcináért folytatott versenyfutásból. Jelenleg mintegy 60 vakcina jár világszerte a humán tesztelések fázisában a WHO adatai szerint, de egyelőre még csak néhány kapott engedélyeket (a Pfizer és a Moderna vakcinája van a legtöbb országban engedélyezve) és a vakcinák egyelőre korlátozott mennyiségben állnak rendelkezésre.

A hírre a Merck árfolyama 1,5 százalékot esett a mai kereskedésben.

Címlapkép: Getty Images