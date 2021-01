Vegyesen zártak az amerikai tőzsdék

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az ázsiai piacokon ma jó volt a hangulat, a befektetők figyelme pedig a vállalati gyorsjelentések felé irányul, hiszen ezen a héten több nagyvállalat is publikálja a negyedéves számait, beleértve az Apple-t és a Teslát. Bár az európai tőzsdék emelkedéssel vágtak neki a mai kereskedésnek, azonban a nyitástól távolodva elfogyott a lendület, és délutánra már csúnyán lefordultak a vezető indexek, végül a magyar tőzsde is mínuszban zárt. Az amerikai tőzsdéken is nagyon hasonló képet látunk ma, mint Európában, a kezdeti iránykeresésből lefordulás érkezett a tengerentúlon is, végül vegyesen zártak a piacok.