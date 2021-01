Bombaformában a Tesla, ilyen még soha nem volt a cégnél

Félmillió autó, nagyjából ennyit gyártott és értékesített tavaly a Tesla, a nagy kérdés azonban az, hogy alakult a cég bevétele, profitja 2020-ban, és természetesen az, mit terveznek 2021-re Elon Muskék. A tavalyi negyedik negyedévben nem csak rekordértékesítést, de rekordbevételt és profitot is elérhetett a vállalat. A befektetők a Model Y gyártásáról, a kínai és a német üzem terveiről, és a Cybertruckról is friss információkat kaphatnak a holnap érkező gyorsjelentés után.

Amit már most is tudunk

Amit már biztosan tudunk, hogy mennyi autót gyártott le és adott el a Tesla az utolsó negyedévben, hiszen az amerikai elektromosautó-gyártó már közzétette az értékesítési és gyártási számait. Ezek szerint a negyedik negyedévben 179 757 darab autót gyártott le a Tesla, amelyek közül 16 097 darab volt Model S/X, valamint 163 660 darab Model 3/Y gurult le az futószalagról.

Az értékesítés valamivel meghaladta a gyártást a negyedévben, összesen 180 570 autót szállított le a Tesla, amiből 18 920 darab volt Model S/X és 161 650 darab Model 3/Y. Bár regionális bontást eddig nem közölt a Tesla, várhatóan esik majd szó a kínai gyárról is, amelynek valószínűleg egyre nagyobb szerepe van a gyártásban és az értékesítésben.

Összességében tehát tavaly 509 737 darab autót gyártott le a Tesla, viszont a leszállított autók darabszáma éppen, hogy elmaradt a menedzsment által prognosztizált 500 000 eladott járműtől, összesen 499 550 darab Tesla talált gazdára. Emellett érdemes még arra is emlékezni, hogy a Tesla a gyárleállások és más pandémia okozta nehézségek ellenére is ragaszkodott az éves céljához, amiről tényleg csak hajszálnyira maradt le végül.

A tényleges számok ismeretében az eladásokkal kapcsolatban inkább az a kérdés, hogy

mit hoz majd 2021, mire számít a menedzsment, hogyan alakulhat az értékesítés idén?

Még októberben, a harmadik negyedéves gyorsjelentés utáni befektetői tájékoztatón az egyik elemző 840 000 és 1 millió jármű közti értékesítést jósolt, amire Elon Musk azt mondta, hogy "valahol azon a környéken és az elemző nem járt túl messze". Ezután a cég pénzügyi igazgatója hozzátette, hogy a Tesla a negyedik negyedéves jelentés után fog 2021-es iránymutatást adni, ezzel a mondattal megelőzve, hogy Musk még többet áruljon el a tervekről. Az elemzők egyébként 825-875 ezer darab közti iránymutatásra számítanak.

Mire figyelünk még?

Mivel az értékesítési számok már ismertek, 2020 egészével és a tavalyi negyedik negyedévvel kapcsolatban a bevételi és profitszámok lesznek érdekesek.

Árbevétel soron az elemzők 10,3 milliárd dollárra számítanak, ami közel 42 százalékkal lenne magasabb, mint az egy évvel korábbi bevétel, és újabb negyedéves rekordnak is számítana. Ehhez részben az is hozzájárulhat, hogy a tényadatok szerint az autóeladások is több mint 60 százalékkal nőttek év/év alapon, de az is nagy kérdés lesz, hogy a környezetvédelmi kreditekből származó árbevétel hogyan alakul, hiszen az elmúlt negyedévekben ez jelentette a kulcsot a Tesla profitabilitásához (és S&P 500-ba való bekerüléséhez).

Ha már profitabilitás, az elemzők szerint az egy évvel korábbi 386 millió dollárról 1,05 milliárd dollárra emelkedhetett a tavalyi negyedik negyedévben a cég profitja, emellett a várakozások szerint a 2019. negyedik negyedévi 0,41 centes egy részvényre jutó eredményhez képest 146 százalékkal 1,01 centre emelkedhetett az EPS. Ezzel egyébként már zsinórban a hatodik negyedévben lenne nyereséges a Tesla.

A szokásos árbevétel és profitszámok-, illetve az értékesítési iránymutatás mellett érdekes lesz még, hogy a cég miről fog beszámolni a Model Y kapcsán. Emellett hallhatunk majd információkat az érkező Cybertruckról, valamint egy olcsóbb, Model 2 névre hallgató járműről, miről eddig csak találgatások vannak.

Mit gondolnak az elemzők?

Az JP Morgan elemzője múlt héten megemelte a célárát a Teslára, a korábbi 105 dollárról 125 dollárra, ami még mindig az egyik legalacsonyabb célár a Wall Streeten. Az alacsony célárat a cég magas értékeltségével indokolta, amely óvatosságra intheti a befektetőket. A JP Morgan szerint akármennyire is pesszimistának tűnik a célár, piaci kapitalizáció szerint még így is a világ második legértékesebb autógyártójának értékeli a Teslát, a Toyota mögött és a Volkswagen előtt, amelyek mindketten durván 20-szor annyi autót adnak el.

Az RBC arra számít, hogy a Tesla megerősíti a nemrégiben felemelt a 2021-es capex előrejelzését, amely jelenleg 4,5-6 milliárd dollárt vetít előre 2021-re.

A Deutsche Bank szolid negyedévet vár a Teslától, és megemelte a 2021-re szóló értékesítési előrejelzését 800 000 darabról 825 000 darabra, melyet azzal indokolt, hogy a Model 3 értékesítésének erős trendje továbbra is kitarthat, illetve a Kínában gyártott Model Y felfutása is gyors lehet. Az elemzőház emellett a célárát is felemelte a korábbi 705 dollárról 890 dollárra, mivel az értékesítés és a profit növekedésére számít 2021-ben, és az azt követő néhány évben.

A Teslával kapcsolatban egyébként továbbra is kifejezetten megosztottak az elemzők, a céget követő 35 elemző közül 13 vételre, 12 tartásra, és 10 eladásra ajánlja a részvényt, míg az elemzői célárak átlaga 552,34 dollár, ami 37 százalékkal alacsonyabb, mint a a hétfői záróár.

Eszement rali, ami tovább folytatódhat

A Tesla árfolyama óriási ralin van túl, amelyet követően már messze a világ legértékesebb autógyártója az amerikai cég,

a Tesla már jóval nagyobb, mint az összes többi tőzsdén jegyzett autógyártó együttvéve.

Viszont az igazsághoz hozzátartozik, hogy a Tesla-sztoriban azért messze több van, mint értékesítési-, bevétel-, és profit számok, hiszen sokan úgy gondolják, hogy az elektromosautó-piacon is hasonló lesz a helyzet, mint például a kiskereskedelemben, ahol lényegében egy cég áll mind fölött, az Amazon. Ennek értelmében a Tesla árazása sem összehasonlítható az autóipari cégekkel, de már ott tartunk, hogy lassan a tech szektor szereplőinek árazásával sem. A 2021-re várt profittal számolva 200 feletti P/E ráta adódik, miközben a hagyományos autógyártók részvényei jellemzően 15 alatti szorzón forognak.

Bár a Tesla árfolyama idén már közel 25 százalékot emelkedett, az elmúlt egy évben pedig 763 százalékot ralizott, egy pozitív meglepetés az eredményekben, illetve egy merész iránymutatás további támogatást jelenthet az árfolyam számára. Ha a gyorsjelentési szezonban eddig látott tendencia folytatódik, akkor egyébként minden esély megvan ez utóbbira, hiszen akik eddig jelentettek az S&P 500 tagjai közül, azoknak a 73 százaléka teljesítette felül a bevételi és a nyereségre vonatkozó becsléseket.

Címlapkép: Patrick T. Fallon/Bloomberg via Getty Images