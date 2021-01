Beszakadtak az amerikai tőzsdék: 600 pontos mínuszban zárt a Dow

Elképesztő ralit követően komoly korrekció indult a bitcoinnál, a történelmi csúcshoz képest értékének több mint negyedét veszítette el a kriptodeviza. Az esés mögött több tényező is meghúzódik, egyrészt a rali után rendkívül túlvetté vált a bitcoin, így érett már egy korrekció, másrészt a kriptodeviza chartja kísértetiesen hasonlít arra, mint mikor 2017 végén jött az összeomlás, tehát emiatt is megremeghettek a kezek, és egyre több elemzőház, tőzsdei szakember és guru mond lesújtó véleményt a kriptodevizáról, és kiált buborékot, nyilván ez is nyomás alatt tartja az árfolyamot. Egyelőre bitcoin-mércével normálisnak mondható korrekcióról van szó, megnéztük, mi okozta az esést.