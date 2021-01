Enyhül a nyomás a tőzsdéken, pedig alaposan megremegett a befektetők keze

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Egészen csúnyán kezdték a napot az európai részvényindexek, a DAX már mínusz 2 százalék felett is járt ma, de aztán a kora délutáni órákban elkezdett enyhülni a nyomás a tőzsdéken, és most már inkább egy vegyes kép bontakozik ki. Elsősorban a ciklikus részvények voltak azok, amiktől igyekeztek szabadulni a befektetők, mint amilyenek az energetikai vállalatok vagy az autógyártók is. A javuló hangulat valószínűleg több dolognak is köszönhető, egyrészt a határidős amerikai indexek is sokat javultak reggel óta, másrészt úgy látszik, hogy a Pfizer és a BioNTech közös oltóanyaga is hatásos lehet az új szuperfertőző koronavírus-változattal szemben. Emellett pedig az EU is szorgalmazta, hogy az AstraZeneca a britektől az unió felé terelje inkább az oltóanyagokat. Az amerikai tőzsdéken sem várható erős teljesítmény, vegyes lehet a nyitás.