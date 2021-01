Elképesztő összegeket veszítenek a shortosok idén, de kitalálod, hogy min bukták a legtöbb pénzt?

Talán annyira nem meglepő, hogy igen komoly összegeket buktak az elmúlt hetekben a shortosok, hiszen a reddites és robinhoodos befektetők alaposan felhajtották sok olyan részvény árfolyamát, amiben azok nagyobb pozícióval rendelkeztek. A legnagyobb bukók között többnyire azonban nem óriásvállalatok papírjai találhatóak, de azért vannak kivételek.

Az év eleje óta, vagyis kevesebb mint egy hónap alatt az Ortex becslései alapján

a shortosok már összesen 71 milliárd dollárnyi összeget buktak el különböző részvényeken.

Más papírokon azért sikerült elérniük mintegy 16,8 milliárd dollárnyi nyereséget is, így a nettó veszteség „mindössze” 54 milliárd dollárra jön ki.

Ez a nagy mínusz természetesen részben annak köszönhető, hogy a mostani GameStop körüli őrületben egészen elképesztő tempóban hajtották fel a részvények árfolyamát a befektetők, ami aztán egy öngerjesztő folyamatba csapott át. Emellett egyébként is inkább fölfelé mentek a tőzsdék többnyire idén.

A shortosok alapvetően akkor keresnek pénzt egy ügyleten, hogyha a kiszemelt cég részvényeinek az árfolyama lefelé megy, ellenben a másik irányban elméletileg végtelen mennyiségű veszteség halmozható fel.

Ez azért lehetséges, mivel shortolás esetében az adott befektető kölcsönkapja a keresett részvényt egy brókeren keresztül, amit utána elad a jelenlegi piaci áron. Ha utána minden a tervek szerint megy, és a cég papírjai rosszul teljesítenek, akkor később alacsonyabb áron visszavásárolja azokat, és lezárja a kölcsönügyletet a brókerrel. Az elért különbözetet pedig profitként elteszi.

Ellenben, ha mégsem az elképzelt forgatókönyv valósul meg, és a részvények árfolyama emelkedik, akkor az ügyleten folyamatosan növekvő vesztesége keletkezik a shortosnak addig, amíg azt le nem zárja. Egy másik probléma, hogy ahogyan egyre nagyobb a short pozíción elért bukó, úgy további fedezetet kell utalnia a bróker felé, aki igyekszik csökkenteni a saját kockázatait.

Magyarán, ha hirtelen eléggé megszalad egy részvény árfolyama, akkor könnyen lehet, hogy kártyavárként dőlnek össze a shortosok pozíciói, akik úgy tudják lezárni az ügyleteket, hogy maguk is vesznek a részvényből, ezzel még jobban fölfelé hajtva azoknak az árát.

Az egész folyamat pedig önmagát kezdi el erősíteni, hiszen:

a shortosok azért vásárolnak, hogy lezárják a pozícióikat és a veszteségeket, míg mások meg azért, mert azt látják, hogy folyamatosan emelkednek az árak, és szeretnének belőle profitálni.

Ez az úgynevezett „short squeeze” jelensége.

Na, ugye pontosan ilyesmi történt az elmúlt napokban a GameStop, az AMC, vagy a Bed Bath & Beyond részvényeivel is többek között, de voltak más cégek is, amiknek az árfolyamát felhajtották a reddites és robinhoodos kisbefektetők főleg opciók és tőkeáttételes pozíciók segítségével.

Nem a GameStop volt azonban az, amin a legnagyobb bukót érték el a shortosok, hanem a Tesla, amelyen az Ortex adatai alapján 6,8 milliárd dollár veszteségük keletkezett csak idén.

A Tesla árfolyama év eleje óta több mint 18 százalékot emelkedett már, az elmúlt egy évben pedig 640 százalékot.

A második legfájóbbnak pedig a hidrogén üzemanyagcellás rendszereket gyártó Plug Power részvényei bizonyultak, itt 1,6 milliárd dollárt buktak a shortolók, mivel 93 százalékot emelkedett az árfolyam az év eleje óta.

Nyilván itt a veszteségek abszolút értelemben szerepelnek, és mivel a Tesla jóval nagyobb méretű és értékű cég, így kisebb mozgások után is nagyobbak lehetnek a számok, ez magyarázza, hogy miért nem a legtöbbet emelkedő cég esetében a legnagyobb a bukó. A GameStop a negyedik helyre futott be ebben az összehasonlításban, amin azért így is 1 milliárd dollárt buktak el a shortosok.

