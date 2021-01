Elon Musk megint trollkodott, elszállt a bitcoin

Kimondottan sűrű napja van a szociális hálón a világ leggazdagabb emberének: most épp a bitcoin árfolyama ugrott több, mint 10 százalékot Musk aktivitásának hatására, mindezt miután gyakorlatilag

a nap sztárjává tette a kriptodeviza-piacon a Dogecoint,

aminek a jegyzése jelenleg 330 százalékos pluszban áll.

Jelenleg Musk twitter-fiókjának biojában egyedül a #bitcoin szerepel, illetve öt órája egy rövid posztot is megosztott arról, hogy

utólag visszanézve mindez (a kriptodeviza felemelkedése) elkerülhetetlen volt.

In retrospect, it was inevitable

Közel 250 ezren kedvelték a bejegyzést, és ennek hatására valósággal kilőtt a bitcoin jegyzése, jelenleg 12 százalékos a plusz.

Persze nem csak a Dogecoin és a bitcoin felemelkedésében van vastagon benne a Tesla cégvezére, de a reddites kisbefektetők és a shortosok közti gigászi küzdelemből sem maradt ki Musk, még kedden egyetlen szó twittelésével (Gamestonk!!) körülbelül 3 milliárd dollárt dobott a GameStop piaci kapitalizációján, tegnap pedig egy kifejezetten hergelő hangvételű bejegyzést osztott meg a közösségi oldalán:

u can’t sell houses u don’t ownu can’t sell cars u don’t ownbut u *can* sell stock u don’t own!?this is bs – shorting is a scamlegal only for vestigial reasons