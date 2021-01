Újra támad a reddites csorda, 650 százalékos száguldás ma az eredmény

Ma ismét lecsaptak a redditesek, és egy újabb nevet szemelhettek ki maguknak a GameStop mellett, ami a Siebert Financial, amelynek a részvényei több mint a hatszorosukra emelkedtek a kereskedés előtti órákban egy rövid időre. Mindezt úgy, hogy közben a vállalat már több mint két hónapja saját bevallása szerint sem közölt semmilyen új pénzügyi információt.

Közösséget építünk!

Signature-előfizetőink számára egyedi online klubeseményt szervezünk, ahol profi befektetők mondják el, mi várható 2021-ben. További részletek Signature-előfizetőink számára egyedi online klubeseményt szervezünk, ahol profi befektetők mondják el, mi várható 2021-ben. További részletek ide kattintva.

A Siebert Financial papírjai ma valami egészen elképesztőt produkálnak, már 1999 óta nem volt ennyire magasan a részvény árfolyama, mint a mai kereskedés előtti órákban. Ez jól látható az alábbi grafikonon, mivel ma már 24 dolláron is jártak a részvények, miközben tegnap még a 3-4 dolláros sávban mozogtak. A hirtelen őrület kicsit mérséklődött azóta, de még így is háromszoros áron forognak a papírok a semmire.

A cég saját bevallása szerint sem osztott meg semmilyen új információt ma, a vállalattal kapcsolatos legutolsó hír még novemberben volt,

amikor felvettek két tapasztalt bankárt, Anthony Palmerit a JPMorgantől és Jerry Losurdot a TD Primetól.

Könnyen elképzelhető tehát, hogy itt is a reddites csorda csapott le, és ráadásul a kereskedés volumene sem volt semmi, hiszen az elmúlt 30 nap átlaga napi 24500 részvény volt, ma pedig közel 6,7 millió.

A részvények shortállománya 3,7 százalékos volt, tehát lehet, hogy ez volt az, ami felkeltette a redditesek figyelmét, akik a GameStop mellett az AMC, a Bed Bath & Beyond és más papírok árfolyamát is alaposan megtolták a napokban.

(ZeroHedge, MarketWatch)

Címlapkép: Gabby Jones/Bloomberg via Getty Images