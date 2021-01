Vakcina van, elkezdődött az oltás, korlátlan a pénz, hol romolhat el ez az egész?

Egyre több a hatékony koronavírus-vakcina, az oltás már világszerte folyamatban van, eközben a világ kormányai és jegybankjai korábban soha nem látott stumulusokkal támogatják a hirtelen megroggyant gazdaságokat, az elképesztő likviditás pedig egyre magasabbra hajtja a tőzsdei árfolyamokat, sok szempontból eufórikus az, amit a tőkepiacokon látunk. A világ vezető részvényindexei rekordszinten állnak, de több területen is látjuk az őrület nyomait, elég csak a kriptodevizák, az üres tőzsdei cégek vagy a reddites közösség által felkapott részvények száguldására gondolni. Hogy mi ronthatja el az idilli képet? Például az, ha a világ jegybankjai mondjuk a megugró infláció miatt elzárják a pénzcsapokat, de a járványhelyzet is alakulhat még a vágyainkkal ellentétesen. Összegyűjtöttük a figyelmeztető jeleket és kockázatokat.

1. Jöhet a jegybanki szigorítás

A globális koronavírus-járvány kitörése után a világ jegybankjai masszív monetáris, a kormányok pedig fiskális stimulusokkal reagáltak a történelmi mértékű gazdasági visszaesésre, a jegybankok többek között kamatcsökkentést, eszközvásárlási programokat hajtottak végre, nagyrészt az utóbbi vezetett oda, hogy mostanra a világ meghatározó jegybankjainak mérlegfőösszege korábban soha nem látott méretűre bővült, a Fed mérlegfőösszege az amerikai GDP 42 százalékára rúg, eközben az amerikai kormány költekezése miatt a költségvetési hiány a GDP 33 százalékának megfelelő összeget tesz ki. A vakcinálás terjedésével a gazdaság ugrásszerű élénkülése várható, ami a tőkepiaci eszközárinfláció után a reálgazdaságban is magas inflációhoz vezethet. Önmagában nem a magas infláció veszélyes a tőzsdei árfolyamok szempontjából, hanem az arra adott kormányzati és jegybanki lépések, utóbbiak közül jöhet kamatemelés és az eszközvásárlási programok volumenének csökkentése, a programok leállítása is. Miközben a tőkepiaci ralit nagyrészt a likviditásbőség és az alacsony kamatkörnyezet fűtötte, magasabb kamatok és a jegybanki stimulusok visszafogása hozhatja el a következő nagy korrekciót a tőkepiacokon.

2. Amerikai gazdaságélénkítő csomag

A befektetők kiemelten figyelik, milyen gazdaságösztönző lépéseket tesz a Biden-kormányzat, mivel a tavaly decemberben elfogadott 900 milliárd dolláros csomag hatásai hónapokon belül kifuthatnak. A piaci szereplők 2 ezermilliárd dollár körüli csomagot tartanának megfelelőnek, és az amerikai elnök a napokban arról beszélt, hogy nyitott egy nagyjából 1,9 ezermilliárd dolláros gazdaságélénkítő lépéssorozat támogatására, azonban a nagy elemzőházak egyre kisebb stimulussal számolnak, a Goldman Sachs már csak 1,1 ezermilliárdos, a JP Morgan pedig csupán 900 milliárd dolláros csomagra számít. Ha beigazolódnak az elemzőházak félelmei, akkor egy 2 ezermilliárd dollártól elmaradó volumenű és a vártnál később megvalósuló stimulus is hozhat esést a piacokon.

3. Kisbefektetői eufória

Az elmúlt hónapokban meredeken emelkedtek az opciós volumenek, a lakossági befektetők egyre nagyobb tételben vásárolták a jellemzően rövidtávon tartott out of the money call opciókat, amelyek lottószelvény-szerűen működnek, vagyis egy bizonyos árfolyamelmozdulás esetén az opciós díj sokszorosát fizetik ki tulajdonosuknak. Sok piaci szereplőt a dotcom lufi időszakára emlékezteti ez a trend, amikor részben a daytradelés hajtotta felfelé az árfolyamokat, igaz, azzal a különbséggel, hogy akkor jellemzően out of the money put opciókat adtak el a befektetők. A call opciók volumene tavaly év vége óta emelkedik meredeken, a volumen nagy része kis kontraktusszámú kötésekből származik, ami arra utal, hogy elsősorban lakossági befektetők aktívak ezen a piacon.