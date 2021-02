Koronavírus: itt az Emmi válasza, hogy miért csak a 89 éven felüliek egy része kap oltást a héten

Közösséget építünk!

Signature-előfizetőink számára egyedi online klubeseményt szervezünk, ahol profi befektetők mondják el, mi várható 2021-ben. További részletek Signature-előfizetőink számára egyedi online klubeseményt szervezünk, ahol profi befektetők mondják el, mi várható 2021-ben. További részletek ide kattintva.

Az ATV értesülései szerint első körben 16 pácienst kellett kiválasztaniuk a háziorvosoknak, akik közül 10-en Moderna, 6-an pedig Pfizer vakcinát kapnak majd. Az operatív törzs kiküldött egy listát a háziorvosoknak, amitől nem lehet eltérni.

A háziorvosok feladata az volt, hogy hétfő délután 5 óráig adjanak le 10 nevet, akiket csütörtökön be tudnak oltani Modernával és 6 olyan beteg nevét, akit elküldenek az oltópontra, ahol megkapják a Pfizer vakcináját. Egy pécsi háziorvos hozzátette, hogy aznap kapják majd meg az oltást, amikor be is adják a pácienseknek és erre 6 órájuk lesz.

Az Emmi válaszolva az ATV megkeresésére, hogy a heti oltási tervben miért csak a 89 év feletti emberek egy része szerepel, elmondta, hogy a rendelkezésre álló vakcinamennyiség egyelőre nem teszi lehetővé, hogy mindenkit beoltsanak, de később minden regisztráltra sor kerül majd.

Címlapkép: Getty Images