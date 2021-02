Már Hollywood is szemet vetett a legújabb tőzsdei őrületre

Valamivel több, mint egy hete indult el a redditesek csörtéje a Wall Street-i hedge fundok ellen, amely alaposan felforgatta a tőzsdéket, de az egyik amerikai író máris könyvet írna a sztoriról, és az MGM gyorsan lecsapott a jogokra. A szóban forgó író egyébként Ben Mezrich, akinek a könyve alapján készült a Social Network – A közösségi háló című Oscar-díjas film is.

Hollywood máris szemet vetett a reddites tőzsdei mániára. Az MGM múlt héten megszerezte egy könyvjavaslat jogait, amely a WallStreetBetsről fog szólni, és jelenleg az ideiglenes „The Antisocial Network” nevet viseli.

A Ben Mezrich által tervezett kötet azt fogja vizsgálni, hogy a kiskereskedők csoportja hogyan forgatta fel a Wall Streetet a GameStop és más részvények árfolyamának felpumpálásával - szemben a nagy hedge fundokkal.

Bár a történet még mindig elég friss, a Deadline szerint Mezrich a javaslatot még múlt hét végén a piacra vitte, és az MGM gyorsan le is csapott rá egy kompetitív licitháború után.

Mezrich egyébként már több mint 20 könyvet írt és ő a szerzője a Facebookról szóló „The Accidental Billionaires: The Founding Of Facebook, a Tale Of Sex, Money, Genius and Betrayal” című könyvnek, amelyből az Oscar-díjas „The Social Network” (magyarul Social Network – A közösségi háló) című filmadaptáció is készült.

