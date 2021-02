Emelkednek az európai tőzsdék, az ezüstbe beletörhet a reddites csorda bicskája

Tegnap még 30 dollár fölé is benézett az ezüst árfolyama unciánként, ami többéves rekordnak számított, ugyanakkor a ma reggeli órákban alaposan veszített az értékéből, már 3,5 százalékkal került lejjebb. Ennek több magyarázata is van, egyrészt az ezüst piaca eleve egy jóval nagyobb falat, mint a GameStop vagy az AMC. Másrészt ez már a reddites csordát is sokkal jobban megosztotta, mivel az ezüstben számos nagyobb intézményi befektetőnek és hedge fundnak is vannak vételi pozíciói, így az árfolyam emelkedése számukra is nagyon profitábilis.