Igazi nagyágyúk szálltak be egy amerikai big data-startupba

Egy milliárd dollárnyi friss tőkét kapott egy amerikai big data-startup, a Databricks, többek között olyan prominens vállalatok szálltak most be befektetőként, mint az Amazon és az Alphabet a Microsoft mellé, amely már régebb óta tulajdonos a cégben. A tranzakció alapján a Databricks értéke jelenleg 28 milliárd dollár, ez jóval magasabb, mint amilyen árazáson a legutóbbi, 2019-es tőkeemelés zajlott.

Sikeres tőkeemelést hajtott végre a Databricks, 1 milliárd dollárnyi friss forráshoz jutott a vállalat - írja a CNBC. Az amerikai startup big data-szolgáltatásokra specializálódott, vállalatoknak nyújt szolgáltatásokat nagy adathalmazok kezelésére és előkészíti őket elemzésre, valamint a mesterséges intelligencia-modellek bevezetését is támogatja megoldásaival.

A mostani, 1 milliárd dolláros tőkeemeléssel olyan nagyvállalatok szálltak be a cégbe, mint a cloud szolgáltatásokat kínáló Amazon Web Services, a Google anyavállalata, az Alphabet kockázati tőkés leányvállalata, vagy a felhő alapú szoftvereket fejlesztő Salesforce kockázati tőkés vállalata.

A tranzakció 28 milliárd dollárra értékeli a vállalatot.

Az előző tőkeemelésre 2019 októberében került sor a Sharespost adatai szerint, akkor valamivel több mint 400 millió dollárt tettek bele befektetők, többek között a Microsoft és a neves IT-ipari befektető, Andreessen Horowitz, még jóval alacsonyabb, 6,2 milliárd dolláros értékeltség mellett. A 2013-ban alapított vállalat eddig összesen (a legutóbbi kört beleértve) mintegy 1,9 milliárd dollárt kapott befektetőitől.

Mostanra gyakorlatilag az összes nagy amerikai cloud-vállalat tulajdonos lett a cégben, az Amazon pedig különösen azért érdekes, mivel nem sok érett startupba szállt be eddig. A CNBC a Snowflake nevű vállalattal vont párhuzamot, amelybe a Salesforce szállt be, majd a vállalat elsődleges részvénykibocsátását követően az Amazon is. A Snowflake egy jó példa a szektorban, jelentős bevételnövekedésről számolt be az IPO-t követően, a részvények árfolyama 18 százalékot emelkedett a tavaly szeptemberi tőzsdei bevezetés óta.

Címlapkép: Ali Ghodsi, a Databricks alapítója és vezérigazgatója, forrás: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images