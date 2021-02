Szakadnak a reddites sztárpapírok, csúnya lesz ez a nap is

Nagyon úgy néz ki, hogy erre a hétre már elfogyott az olyan reddites sztárrészvények lendülete, mint a GameStop, vagy az AMC. Ez részben annak betudható, hogy már tegnap is az látszott, hogy közel van a short squeez vége, mivel az S3 Partners adatai szerint a GME közkézhányad arányos shortállománya 110 százalékról 53 százalékra zuhant.

short interest is $8.82BN; 27.12M shs shorted; 53.15% SI % Float; 34.1% S3 SI % Float; 26% borrow fee and easing to 10%. Shs shorted have decreased by -35.2M over the last week. Shorts are down -$13.38BN in 2021, which includes up +$1.93BN on today's -22% move. $GME