A tech részvények húzzák az amerikai tőzsdéket ma

Erősre sikerült 2020 negyedik negyedéve a két amerikai technológiai óriásnál, az Amazonnál és a Google anyavállalatánál, az Alphabetnél is. Az Amazonnál a járvány miatt megugró internetes kiskereskedelem és a karácsonyi szezon segített, hogy rekordbevétellel zárja az időszakot, az Alphabetnél pedig az, hogy az internetes hirdetési piac magára talált, emellett a YouTube és a cloud szolgáltatások is masszív növekedés mutattak (bár utóbbi egyelőre veszteséget hoz a cégnek). Bár az Amazon gyorsjelentését követően csupán 0,3 százalékos emelkedést látunk az amerikai piacnyitás előtti kereskedésben, az Alphabetet viszont valósággal széttépték a befektetők, így 6,9 százalékos pluszban várja a nyitást, és új történelmi csúcson is van az árfolyam.