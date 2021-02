Az ezüstbe belebukott a reddites forradalom, túl nagy falat volt

Az elmúlt hetekben kezdődött reddites forradalom sikeresen vette az akadályokat néhány részvény esetében, mint amilyen a GameStop vagy az AMC, ahol rettentően elszállt az árfolyam. A nagy volatilitás miatt azonban a brókercégek egymás után léptek és korlátozták számos vállalat papírjainak a kereskedését. Ezután merült fel az ötlet a Reddit fórumain, hogy az ezüst lehetne a következő célpont, több se kellett a közösségi kereskedőknek, megindult a tömeg a nemesfém piacára, de a kezdeti sikerek után kifulladt a lendület, hiszen ez már egy másik szint volt, a közösséget pedig megosztotta az egész felhajtás. Egyelőre úgy tűnik, hogy az ezüstbe beletört a forradalom foga.

Indul a roham

Még múlt hét végén röppentek fel a pletykák, hogy a GameStop után az ezüstre álljanak rá a reddites befektetők. Az egyik posztban a u/RocketBoomGo fórumozó azt írta, hogy a nemesfém az egyik leginkább manipulált termék a világon, amelynek árfolyamát mesterségesen alacsonyan tartják, és emellett még egy esetleges inflációval szemben is fedezetet tud nyújtani – ami a globális pénznyomtatás mértékét tekintve nem egy lehetetlen elképzelés, de azért az általa kitűzött 1000 dolláros cél egy kicsit magasnak tűnik.

Forrás: Reddit

Az ezen és hasonló irományok pedig meg is tették a hatásukat, hiszen elképesztő mennyiségű növekedést lehetett látni az ezüst keresletében, főleg a fizikai termékek iránt. Ez részben annak is köszönhető, hogy nagy mértékben irányult befektetés az iShares Silver Trust ETF felé is, amely egy tőzsdén kereskedett alap közel 15 milliárd dollárnyi eszközértékkel. Ha megnő az ide áramló befektetések mértéke, akkor az alap fizikai ezüstöt szerez be a piacon, amit letétben tárolnak utána.

Világszerte mintegy 29 ezer tonna ezüstöt tartottak maguknál az ehhez hasonló befektetési alapok összesen, ebből az iShares Silver Trust részesedése mintegy 60 százalékos.

Ez nagyjából a világ 2019-es ezüstfogyasztásának a felét teszi ki.

Az ötlet tehát az volt, hogy minél többen fektessenek bele ebbe vagy hasonló elven működő alapokba, érmékbe és így tovább, ami mesterségesen nagy forgalmat generálna a fizikai ezüst piacán. Ezt egyébként sikeresen meg is tették a reddites kereskedők, hiszen számos ezüst kiskereskedésnél problémák merültek fel a napokban.

Az SD Bullion például az alábbi üzenetet tette ki:

A példa nélküli kereslet miatt legalább 10 munkanapos szállítási késések várhatóak.

Forrás: SD Bullion

Más kiskereskedők esetében is hasonlóak voltak a tapasztalatok,

Mi történik, ha nincs elég fizikai ezüst?

Az ezüst kereskedelem legnagyobb része nem fizikai formában történik, ami azt jelenti, hogy a befektetők a határidős piacon folytatják az adásvételt, és azt az esetek túlnyomó többségében készpénzben rendezik egymás között.

Ha azonban jelentősen és hirtelen emelkedik a fizikai leszállítást igénylők aránya, akkor az az árfolyamra is hatással lehet.

A határidőre eladást vállalók ugyanis a legtöbb esetben nem is rendelkeznek valójában az ezüsttel, de minek is, ha a vevőknek csak a töredéke tart igényt rá fizikai formában is. Ebben az esetben pedig, ha megnő a leszállítást kérők aránya, és az eladó fél abban a helyzetben találja magát, hogy nem tudja beszerezni azt fizikailag a piacról, akkor kényelmesebbnek találhatja, hogy csak köt egy ellenirányú vételi szerződést, majd más megoldja. Ez azonban elindíthat egy dominóhatást is, ahol a tömeges ellenirányú lezárások fölfelé nyomhatják az ezüst árfolyamát is.

Ez azért nem ilyen egyszerű

Az ezüsttel kapcsolatban azonban több nagy probléma is felmerül, ami miatt nem olyan egyszerű felverni az árfolyamát, mint azt lehetett mondjuk a GameStop vagy az AMC esetében:

A piac mérete: amíg a GameStop átlagos napi volumene 50 millió dollár körül mozgott az őrületet megelőzően, addig az ezüst piacának mérete jóval nagyobb, a New York-i határidős kereskedési forgalom például közelebb volt a 11 milliárd dollárhoz.

amíg a GameStop átlagos napi volumene 50 millió dollár körül mozgott az őrületet megelőzően, addig az ezüst piacának mérete jóval nagyobb, a New York-i határidős kereskedési forgalom például közelebb volt a 11 milliárd dollárhoz. Shortállomány: a GameStop esetében sokat segített az árfolyam felverésében, hogy 100 százalék feletti volt a shortosok aránya, vagyis többen adtak el rövidre, mint amennyi részvény közkézen forog. Ezzel szemben az ezüst piacán inkább a túlkínálat volt a jellemző az elmúlt években, és a short pozíciók sokszor fedezetként funkcionálnak, vagyis az áremelkedés semlegesen hat ezekre.

a GameStop esetében sokat segített az árfolyam felverésében, hogy 100 százalék feletti volt a shortosok aránya, vagyis többen adtak el rövidre, mint amennyi részvény közkézen forog. Ezzel szemben az ezüst piacán inkább a túlkínálat volt a jellemző az elmúlt években, és a short pozíciók sokszor fedezetként funkcionálnak, vagyis az áremelkedés semlegesen hat ezekre. Megosztó téma: az ezüst elleni „támadás” még magukat a reddites fórumozókat is megosztotta, hiszen ahogy egyesek felvetették, itt számos intézményi befektetőnek és hedge fundnak is rengeteg vételi pozíciója van. Ez látható az alábbi nem túl szofisztikált, de elég figyelemfelhívó posztban is:

Forrás: Reddit

Magyarán, ha felverik az ezüst árát, akkor azzal nem csak kisbefektetők járnak jól, hanem az általuk utált Wall Street is (minden bizonnyal sokkal jobban). Ha pedig nincs egység, mint a GameStop esetében, akkor az eredmények is akadozni fognak, főleg, hogy az ezüst egy nagyobb falat.

Az ezüst árfolyama pedig egy hullámvasutat írt le az elmúlt napokban, hiszen előbb még 30 dollár fölé is került, ami sokéves csúcs volt, de utána hamar vissza is esett a korábbi szintekre, és jelenleg a 26 dollár körüli szinteken mozog.

Az is felmerült sokakban, hogy ebben az esetben esetleg nem is a Wall Street legyőzése állhatott a háttérben, hanem csak valaki igyekezett manipulálni az árfolyamot. Ezt persze nehéz lesz bizonyítani, már ha egyáltalán igaz. Elizabeth Warren szenátor például azt mondta, hogy:

Egyelőre még az összes játékost sem ismerjük, azt, hogy esetleg nagy pénz állhat-e mindkét oldalon.

Bármi is legyen az igazság, az biztos, hogy a kereskedésnek ezen új fajtája képes megmozgatni még a nagyobb piacokat is, mint amilyen az ezüsté. Egyre többen figyelnek oda arra, hogy mi történik a reddites fórumokon, hogy esetleg ez alapján leszűrjék, merre mozoghatnak a különböző tőkepiaci termékek, másrészt a szabályozók figyelmét is felkeltették az események, akiknek el kell dönteniük, hogy közbeavatkoznak-e, illetve, ha igen, akkor ezt milyen módon teszik meg.

Aztán persze ott van a nagy kérdés is, az igazi elefánt a szobában, mit értek el a közösségi kereskedők ezzel az egésszel?

Természetesen lehet azt mondani, hogy a figyelmet mindenképp felkeltették az események, és megmutatta, hogy a kisbefektetők is képesek szervezetten együttműködni, és odapirítani a nagy szereplőknek is. Kérdéses azonban, hogy ennek milyen következményei lesznek, hiszen bármennyire is népszerűtlenek a shortosok, azért abban is van igazság, hogy van kiegyensúlyozó szerepük, likviditást is biztosítanak, és részben az ő tevékenységük is rávilágított már jó néhány vállalati svindlire. Ha pedig ez elriasztja a szereplőket, akkor annak akár a tilosban tevékenykedő vállalatok is haszonélvezői lehetnek, ami miatt aztán még több befektető járhat pórul, kicsik is, nagyok is.

Címlapkép: Munshi Ahmed/Bloomberg via Getty Images