Erős pluszban zárt Amerika

Az ázsiai tőzsdéken ma leginkább rossz hangulatban telt a kereskedés, Európában óvatos emelkedéssel indult a nap, a késődélutáni órákban azonban már komolyabb pluszokat is láthatunk. A befektetők feszült figyelemmel kísérhetik a Brexit-helyzet alakulását, a britek ugyanis a karácsonyi megállapodás technikai és politikai szintű átírását is követelhetik - ha erre nem hajlandó Brüsszel, akkor akár kész egyoldalúan is lépni London egy tegnap nyilvánosságra hozott levél szerint. Egyelőre nem mutat nyitottságot az Európai Bizottság arra, hogy a csak néhány hete kialkudott Brexit kereskedelmi megállapodás északír szabályozási részéhez máris hozzányúljanak, várhatóan a jövő héten egyeztet majd London és Brüsszel az északír protokoll ügyében. Mindemellett fontos hír még a britek háza tájáról, hogy a várakozásoknak megfelelően nem módosította a 0,1 százalékos alapkamatot a Bank of England monetáris tanácsa. Kedvező piacnyitást láthatunk a tengerentúlon, mindhárom vezető index pluszban zárta a kereskedést.