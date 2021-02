Lázadás a tőzsdén: mesés meggazdagodások és csúfos bukások néhány nap alatt

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az elmúlt hetekben a gyorsan szerveződő, közösségi kereskedő kisbefektetőktől voltak hangosak a tőzsdék, a sokak által szabadságharcosoknak tartott traderek nagy tömegben már nem csak a részvénypiacon, de a nyersanyag- és kriptodeviza-piacon is megmozgatták az árfolyamokat, szembe menve akár nagy, intézményi befektetőkkel is. Persze, ahogy az lenni szokott, a piacon mindenki pénzt akar keresni, így az árfolyamok meredek emelkedés mögött is álltak profi befektetők, erős túlzás lenne azt állítani, hogy a kisbefektetők térdre kényszerítették a Wall Street-et. Többek között ezekről beszélgetett Orosz Márton Nagy Viktorral, a Portfolio vezető elemzőjével, és Mohos Kristóffal, a Portfolio részvényelemzőjével.