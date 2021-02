Pfizer vakcina: ezek lehetnek az oltás utáni mellékhatások, szövődmények

Alig több mint egy évvel azután, hogy először elkezdtek érkezni a hírek Kínából egy új, veszélyes koronavírusról, az új technológiáknak köszönhetően elmondhatjuk, hogy már vannak engedélyezett koronavírus vakcinák a világon. A mai napig az EU-ban három koronavírus vakcina kapott zöld utat, ezeken kívül kettő, így összesen öt engedélyezett koronavírus vakcina van Magyarországon. A Pfizer/BioNTech vakcina kapta meg elsőként az engedélyt az EU-ban, majd a Moderna vakcina, végül az AstraZeneca vakcina. Európában és Magyarországon december vége óta zajlik az oltás a Pfizer/BioNTech vakcinával, amellyel a klinikai tesztek alapján elérhető a koronavírus védettség. Összeszedtük, hogy melyek a Pfizer/BioNTech koronavírus vakcina mellékhatásai és hogy melyik milyen arányban jelentkezett a klinikai tesztek során az alanyoknál.

A Pfizer/BioNTech vakcina

A Pfizer és a BioNTech vakcinája az egyik új technológián alapuló harmadik generációs, úgynevezett mRNS-vakcina, az első olyan vakcina volt, ami az Egyesült Államokban és az Európai Unióban megkapta a gyógyszerhatóság engedélyét. Magyarországon december vége óta oltanak az amerikai gyógyszergyártó és a német biotechnológiai cég közösen fejlesztett vakcinájával.

A technológiai úgy működik, hogy az mRNS-vakcinát lipid nanorészecskékkel juttatja be a szervezetbe az oltás, ami a bevitelt követően a vírus tüskefehérjéjét készítteti el a sejtjeinkkel, így alakítva ki az immunitást. Amíg hagyományos vakcinák inaktivált vagy elölt vírusokat, vagy vírusrészecskéket tartalmaznak az immunválasz kiváltása érdekében, addig az mRNS vakcina egy üzenetet kézbesít a szervezet sejtjei számára, amely a tüskefehérje képzésére utasítja a sejteket. A sejtek tüskefehérje előállítása immunválaszt vált ki a szervezetben, így indul meg az antitest termelődése a szervezetben.

A koronavírus vakcina mellékhatásai

Az amerikai járványügyi központ közlése szerint a mellékhatások 1-2 napon belül jelentkeznek, de legfeljebb néhány napig tartanak. Influenzához hasonló tüneteket jegyeztek fel a tesztalanyok.

Az amerikai gyógyszerhatóság (FDA) tájékoztatója szerint a leggyakrabban előforduló mellékhatások a Pfizer/BioNTech vakcinájánál:

fájdalom az oltás helyén

fáradtság

fejfájás

izomfájdalom

hidegrázás

izületi fájdalom

láz

duzzanat az oltás helyén

pirosodás az oltás helyén

émelygés

rossz közérzet

duzzadt nyirokcsomók.

Az FDA ismertetője hozzáteszi, hogy súlyos allergiás reakciót is kiválthat az oltás valamelyik összetevőjével szembeni érzékenység, éppen ezért azt javasolták az oltóhelyeknek, hogy a vakcina beadását követően egy ideig tartsák ott megfigyelésen a beoltott személyt. Allergiás reakció esetén nehézlégzés, gyors szívverés, szédülés, gyengeség, a torok és az arc feldagadása és kiütések jelentkezhetnek. Kevés ilyen eset (anafilaxiás sokk) fordult elő egyelőre a világon és egyik sem vezetett halálhoz, mivel jellemzően az oltás után rövid idővel már jelentkeztek a tünetek, amikor még az oltóhelyen tartózkodott az illető és így gyors orvosi segítségben részesülhetett.

Milyen gyakoriak a mellékhatások?

A klinikai tesztek során minden résztvevőt megkértek arra, hogy az oltást követően 7 napig vezessen naplót a jelentkező tünetekről. A vakcinával beoltott csoportban a helyi reakciók 0-2 napon belül jelentkeztek és 1-2 napig tartottak a medián értékek alapján.

A résztvevők 84,7 százaléka számolt be valamilyen helyi reakcióról, a korcsoport szerint megosztva a fiatalabb (18-55 éves korosztályban) 88,7 százalék, az idősebb (55 feletti) korosztályban 79,7 százalék legalább egy reakciót tapasztalt az oltás helyén. A leggyakoribb helyi reakció a fájdalom volt az oltás helyén, az első dózist követően a fiatalabb korcsoport 83,1 százaléka, az idősebb korcsport 71,1 százaléka érzett fájdalmat, a második dózis után 77,8 százalék és 66,1 százalék volt az arány. (Egyébként fájdalomról a placebóval beoltottak közül is több mint 10 százalék beszámolt). Pirosodás és duzzanat jóval kisebb arányban fordult elő, a második oltást követően nagyobb számban, az idősebb korcsoportban a tesztalanyok valamivel több mint 7 százaléka, a 18-55 éves csoportban pedig mintegy 6 százalék jelezte.

A tesztalanyok 77,4 százaléka számolt be legalább egy szisztémás reakcióról és a 18-55 éves korcsoportban nagyobb arányban, mint az idősebbeknél (82,8 százalék vs. 70,6 százalék). Mind a két korcsoportra jellemző volt, hogy a második dózis után valamivel súlyosabbak voltak a reakciók és gyakrabban előfordultak. Ez alól kivételt képezett a hányás és a hasmenés, amelyről hasonló arányban számoltak be az első és a második dózis után is a tesztalanyok, sőt, nem volt szignifikáns különbség az vakcinát kapó és a placebót kapó csoport között.

Mind a két korcsoportban a fáradtság, a fejfájás és az izomfájdalom volt a legjellemzőbb mellékhatás.

A fiatalabb korcsoportban az első oltás után 47 százalék, a második után pedig már 59 százalék panaszkodott fáradtságra; fejfájást 42, majd 52 százalék jelentett; izomfájdalom pedig 21, illetve 37 százaléknál alakult ki. Az 55-pluszos korosztályban az első oltást követően 34 százalék, a második után 51 százalék panaszkodott fáradtságra; fejfájás 25, majd 39 százaléknál jelentkezett; izomfájdalom pedig 14, illetve 29 százaléknál.

Lázra jellemzően a második oltást követően volt példa mind a két korcsoportban, a fiatalabb korosztályban nagyobb arányban, 16 százaléknál jelentkezett 38 fokos testhőmérsékletet meghaladó lázas állapot, az idősebb tesztcsoportban pedig 11 százaléknál. Előfordult még hidegrázás a Pfizer tesztalanyainál, a fiatalabb csoportban a második dózis után 35 százaléknál, az idősebb csoportban 23 százaléknál jelentkezett. Izületi fájdalomra a 18-55 éves korosztályban a beoltottak 22 százaléka, az 55 feletti beoltottak 19 százaléka panaszkodott a második oltást követően.

Nem jelent rosszat, ha van mellékhatás

A koronavírus-oltástól tartók egyik fő érve, hogy a mellékhatások miatt aggódnak, de érdemes leszögezni, hogy minden oltásnál előfordulhatnak szövődmények. Az eddig engedélyezett koronavírus vakcinák klinikai tesztjeinek során jellemzően olyan mellékhatások jelentkeztek, mint bármelyik másik vakcinánál és nagyon kevés esetben jegyeztek csak fel súlyos reakciókat. A hosszú távú hatások még nem ismertek, ahogy az sem, hogy mennyi ideig lehetnek hatásosak a jelenleg engedélyezett vakcinák, mivel kevesebb mint egy éve indultak el a fejlesztések. Amit eddig tudunk, hogy a tapasztalatok szerint a második oltás után gyakoribbak a mellékhatások, amelyek bár kellemetlenek, de egyben azt is jelzik, hogy az immunrendszer reagál, megindul a védettség kialakulása. Súlyos mellékhatások ritkán fordultak elő, ahhoz képest, hogy mit okozhat a betegség (például még a fiatal és egészséges felnőtteknél is akár hónapokig elhúzódó problémákat), így jobb döntésnek tűnik a pár napig tartó mellékhatásokat átvészelni, mint kockáztatni.

Koronavírus vakcina regisztráció

Decemberben elindultak a koronavírus elleni védőoltások itthon, ami ingyenes és önkéntes Magyarországon, ezért mindenkinek jeleznie kell, aki szeretné beoltatni magát. A koronavírusvakcina-regisztrációra hónapok óta lehetőség van, eddig mintegy 2 millión éltek is vele. A regisztrációhoz nevet, címet, elérhetőségeket, életkort és TAJ-számot kell megadni.

Azokat, akik regisztrálnak a vakcinainfo.gov.hu-n, értesíteni fogják a megadott elérhetőségeken, amikor sorra kerülnek az oltási terv szerint. Magyarországon az egészségügyi dolgozókkal indult az oltási kampány, őket követik a szociális ellátásban dolgozók és a szociális ellátásban részesülők, a héten pedig már a legidősebb korosztály oltása indult meg.

Címlapkép: Matthew Horwood/Getty Images