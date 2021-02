A brit és a görög börze az élen, remek a hangulat a tőzsdéken

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A kisbefektetők és a shortosok háborúja kimondottan rosszat tett a vezető európai és amerikai részvényindexek teljesítményének, így január végén komoly lefordulásokat láthattunk a piacokon – többek között a helyzet elcsendesedésének köszönhetően azonban remek hete volt a múltkori a vezető börzéknek, több index is új történelmi csúcsot tudott dönteni. A tengerentúlon a rendkívül pozitív negyedik negyedéves gyorsjelentések mellett annak is örülhettek még a befektetők, hogy a törvényhozók haladnak az új pénzügyi mentőcsomag elfogadásának ügyében. Az ázsiai tőzsdéken ma leginkább jó hangulatban telt a kereskedés, kimondottan jó hangulatú piacnyitást láthattunk ma Európában is, az emelkedést sokáig a magyar börze vezette, a koradélutáni órákban is az élbolyban helyezkedik el a BUX Index.